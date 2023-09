Une agente de sécurité vole 300$ à un voyageur et les avale

Partager







Des images de surveillance vidéo ont démontré qu’une agente de sécurité d’un aéroport philippin avait dérobé une importante somme avant de manger celle-ci.



Selon ce que rapporte UNILAD, il était 20h20 le 8 septembre dernier quand un voyageur nommé Monsieur Cai a franchi les étapes de sécurité à l’aéroport international Ninoy-Aquino de Manille, aux Philippines.

Après avoir récupéré son bagage à main, l’homme s’est rendu compte que son portefeuille était ouvert et qu’une somme de 300 dollars était manquante.



Il s’est alors plaint aux autorités aéroportuaires et une enquête a été enclenchée.

Une employée du service de sécurité de l’aérogare a rapidement été pointée du doigt à la suite du visionnement des images de surveillance vidéo.

Sur ces dernières, on peut en effet voir l’agente de sécurité non-identifiée en train de se mettre une boule de papier dans la bouche avant d’essayer de l’avaler le plus subtilement possible, sans grand succès.

À un certain point, elle semble même s’étouffer.



L’enregistrement de vidéosurveillance montre «clairement» l’employée «avaler délibérément les billets, pliés en un seul petit morceau», a déclaré la MIAA, soit la Manila International Airport Authority.



L’agente en question aurait été suspendue indéfiniment, tout comme son superviseur.

Elle n’a toutefois pas été arrêtée parce que, selon l’Office de la Sécurité dans les Transports philippin, elle n’a pas été captée sur le fait, en train de voler l’argent.

Et comme Monsieur Cai refuse de porter plainte contre elle, elle pourrait éventuellement réintégrer son emploi.



Ce qui est dur à digérer...

