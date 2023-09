[VIDÉO] J'IRAI OÙ TU IRAS: Les meilleures adresses de Monia Chokri

Partager







La meilleure région du Québec, un restaurant qui mériterait d’être plus connu, le meilleur brunch, où aller pour une date réussie... On veut tout savoir! Monia Chokri s’est prêté à notre jeu J'Irai où tu iras afin de répondre aux questions qui sont sur toutes les lèvres.

À quelques jours de la sortie du film Simple comme Sylvain qu’elle a réalisé, Monia s'est entretenue avec l'équipe de Silo 57 et dévoile son carnet de meilleures adresses à Montréal et à Paris.

Dans ce J'Irai où tu iras, la comédienne et réalisatrice partage son amour pour le restaurant Gia Vin & Grill qui figure dans le palmarès du Canada's 100 Best et qui, selon elle, mériterait d’être plus connu. Cette adresse de Saint-Henri brille grâce à sa cuisine italienne inventive et à sa carte de vin d’importation qui donne soif.

Visionnez la vidéo ci-haut pour découvrir toutes les adresses préférées de Monia Chokri.

Simple comme Sylvain prend l'affiche le 22 septembre prochain. Le film met en vedette Magalie Lépine-Blondeau et Pierre-Yves Cardinal.

