Vous ne vous lavez pas bien vos dessous de bras

Partager







Désolé de vous l’apprendre, mais vous vous êtes probablement toujours mal lavé les aisselles!

• À lire aussi: Vous laissez pitou ou minou vous lécher le visage? Vous devriez arrêter...

• À lire aussi: La petite histoire de la masturbation féminine sous la douche

Mary Futher, mieux connu comme Madame Sweat sur TikTok, déplore que les gens ne se lavent pas correctement les aisselles lorsqu’ils prennent leur douche ou leur bain.

Il n'est toutefois pas trop tard pour changer vos habitudes. La créatrice de contenu qui se spécialise dans les trucs et astuces pour une meilleure hygiène personnelle explique dans une vidéo, qui cumule plus de 2,5 millions de vues, la meilleure façon de se laver les dessous de bras.

«Si vous vous lavez les aisselles comme ça [en vous frottant brièvement], avec du savon aux fruits, je peux vous garantir que vous avez toujours le déodorant d’hier sur votre dessous de bras», dit-elle en imitant rapidement quelqu’un qui se frotte.

C’est alors qu’entre en scène Joey.

«Nous sommes ici sous la douche avec Joey, qui fait mousser [son aisselle] pendant 30 secondes, mentionne Madame Sweat. Il le fait bien et, en plus, il utilise un savon antibactérien!»

La tiktokeuse aux quelque 592 000 abonnés recommande d'utiliser un savon antibactérien contenant du vinaigre de cidre, du sel et du charbon actif.

Et pour ceux et celles qui ont des poils d’aisselles, «il faut vraiment y aller et frotter pour se débarrasser du déodorant de la veille», ajoute l’experte en hygiène.

Thématique dessous de bras

Même si Madame Sweat traite de sujets variés, les problèmes de dessous de bras constituent un thème récurrent dans son contenu.

Par exemple, si vous vous rasez les aisselles et que vous avez un problème de poils incarnés, Madame Sweat conseille de vous laver la région deux à trois fois par semaine avec du savon contenant un exfoliant physique, de l’acide salicylique et de l’huile d’arbre à thé.

Vous avez des boutons sous les aisselles? La solution est simple: «Votre dessous de bras est comme une forêt: c’est humide, chaud et plein de crevasses. Ce sont des conditions parfaites pour la production de boutons. Lavez-vous avec un savon antibactérien», affirme Madame Sweat.

À voir aussi: