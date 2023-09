Avez-vous vu (et entendu) l'avion qui a survolé Montréal pendant plus de 3h cette nuit?

Partager







Plusieurs utilisateurs de Reddit ont rapporté avoir entendu un avion survoler Montréal «à basse altitude» cette nuit. Le bruit était tel que certains ont été tirés de leur sommeil. Mais qu’est-ce que l’avion pouvait bien faire à voler aux petites heures du matin? On vous explique.

«Le bruit m’a réveillé. Un peu dérangeant!», a commenté une première personne en quête d’informations sur la nature du vol.

«Je l’ai vu vers 2h45 passer au-dessus de moi près du Stade...??? Est-ce que nous parlons de la même chose?», a ajouté un autre utilisateur.

Le Piper PA-31, un petit avion bimoteur, a principalement survolé le nord et l’est de Montréal, mais aussi une partie de Laval, de Terrebonne et de Charlemagne dans la nuit de jeudi à vendredi, selon les données de l’application FlightRardar24.

Capture d'écran FlightRadar24 Le trajet qu'a parcouru l'avion cette nuit à Montréal.

Au total, le vol a duré près de 3h15. L’appareil s'est finalement posé à Bromont à 3h54 ce matin.

Mais qu’est-ce que l’avion pouvait bien faire là? C’est la question que plusieurs Redditeurs se sont posée.

«Peut-être pour de la photographie aérienne de nuit?», a spéculé un utilisateur.

«Imagerie pour Hydro Québec? CN? ARTM? Suncor? Ville de Montréal?», s’est questionné une autre personne dans une deuxième publication faite sur le mystérieux vol.

Photos aériennes

Contacté par 24 heures, le président de A@Z Aviation, l’entreprise à qui appartient l’avion, a confirmé qu’il s’agissait d’un vol ayant pour but de prendre des photos aériennes LiDAR.

«Ce sont des photos aériennes qui peuvent être prises de nuit pour les terrains, la géographie, tout ça. C’est demandé par le gouvernement, des compagnies du Québec», explique Alain Guillemette. Il n’a pas été possible de savoir qui était le client pour lequel le vol de cette nuit a été effectué.

Le LIDAR (light detection and ranging, détection et télémétrie par la lumière en français) est une technologie qui permet essentiellement de réaliser des modèles tridimensionnels de divers environnements. Généralement installé dans un avion, un capteur LIDAR est composé d’un laser, d’un scanner et d’un GPS spécialisé. Ça fonctionne un peu comme un radar, mais en utilisant des ondes lumineuses plutôt que les ondes radio.

On les utilise pour cartographier un endroit afin, par exemple, d’en analyser les changements. La technologie a d’ailleurs permis à une équipe de scientifiques de l’Université de Calgary de comprendre l’ampleur d’une énorme cité maya, dont les restes sont cachés dans une forêt tropicale de Calakmul, au Mexique.

Mais on retrouve aussi des capteurs LIDAR sur les véhicules autonomes et les véhicules munis d’un régulateur de vitesse adaptatif qui ralentissent en approchant une autre voiture tout en demeurant sur le «cruise control».

Par ailleurs, même si le vol était de nuit, «tout était légal», assure M. Guillemette. «Pour pouvoir [voler] au-dessus de Montréal [la nuit], il faut avoir les autorisations de l’aéroport et des autorités municipales», ajoute-t-il. À noter que les vols commerciaux de nuit ne sont pas rares.

