Casavant: Une toute nouvelle brasserie française s’amène dans Villeray

Alors que l’équipe de Silo 57 se promenait sur Castelnau Est en vue d’une petite virée au Marché Jean-Talon, un local aux vastes fenêtres et au décor vibrant a capté notre attention: le Casavant.

Rapidement, on a compris que ce nouveau venu sur l’artère piétonnière à tout pour devenir un incontournable.

La coquette brasserie puise son inspiration dans la culture des bistrots parisiens, mais avec une touche montréalaise bien assumée en sus. On y découvre un court menu où il est pratiquement impossible de se tromper, ainsi qu’une carte de vins nature qui met en lumière les nouveaux arrivages de l’agence d’importation À Boire Debout.

Le Casavant risque d’ailleurs fort bien de tomber dans les cordes des adeptes du Vinvinvin, puisque plusieurs membres de l’équipe de la vinothèque de la rue Beaubien y mettent du leur.

C’est tout d'abord là que les proprios Matisse Deslauriers et Geoffroy Gravel se sont rencontrés, puis que l’idée d’un projet commun a germé.

Amélie Demchuk est ensuite venue compléter le trio de copropriétaires, alors que Nikolas Dafonseca, Antonin Frénette-Laporte et Marina De Figueiredo (tous également du Vinvinvin!) se sont joints comme actionnaires.

Charles-Tristan Prévost, qu’on a préalablement connu comme chef au Club chasse et pêche, se trouve derrière les fourneaux.

Avec l’art de recevoir comme philosophie centrale et une cuisine ouverte jusqu’à minuit tous les soirs, il y a fort à parier que l’établissement deviendra le repère des restaurateurs et des résidents du quartier.

Cette nouvelle adresse conviviale comme pas deux offre une raison de plus de croire que Villeray is the place to be.

350, rue de Castelnau Est

Ouvert tous les jours, de 17h à minuit

