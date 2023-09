11 chalets à louer toujours disponibles pour l’Action de grâce

Partager







Le long week-end de l’Action de grâce est à nos portes et c'est l'occasion rêvée de sortir de la ville pour un peu de repos bien mérité.

Préparez vos sacs et prenez la route vers l’un de ces 11 hébergements de choix toujours disponibles pour la location du 7 au 9 octobre.

Les voici!

Airbnb

Airbnb

129$ / nuit

2 voyageurs

1 studio

1 lit

Salle de bain partagée

« Studio authentique et chaleureux pour une personne située au bâtiment d’accueil pour se reposer, faire le vide, lire, écrire, méditer tout en profitant de la nature environnante. Une chambre d’hôte de 10'x12' avec chaise berçante, petite table de travail et cuisine complète dans une autre pièce. Salle de bain avec douche (partagée de 8h à 20h). Vue sur le jardin, serre solaire, petit lac et tipi. L'endroit idéal pour une retraite tranquille! »

Réservez ici

Airbnb

Airbnb



145$ / nuit

4 voyageurs

1 chambre

2 lits

1 salle de bains

« Détendez-vous à quelques minutes de Lunenburg et de Mahone Bay !Notre grange convertie a été rénovée avec amour avec des planchers de grandes hauteurs en pin local, une baignoire/ douche à griffes récupérées, des éviers et des portes. Une cuisine équipée avec réfrigérateur, micro-ondes et plaque de cuisson vous permettra de préparer le petit-déjeuner avant de partir explorer tout ce que la côte sud a à offrir. Ou dégustez une boisson froide dans votre jardin privé après une longue journée. »

Réservez ici

Airbnb

Airbnb

Mont-Tremblant, Québec

440$ / nuit

4 voyageurs

1 chambre

1 lit

1 salle de bains

« Offrez-vous un superbe loft de 2 étages avec vue sur les montagnes de Mont-Tremblant. Le premier étage offre un salon, une salle à manger et une cuisine, tandis que le deuxième étage dispose d'une belle chambre avec de hauts plafonds, d'une baignoire, d'un deuxième salon avec une télévision et, enfin, d'une vue imprenable sur la montagne et les célèbres collines de ski de Mont-Tremblant. »

Réservez ici

Airbnb

Airbnb

Goderich, Ontario

164$ / nuit

2 voyageurs

1 chambre

1 lit

1 salle de bains

« Vous apprécierez votre séjour dans ce lieu inoubliable au cœur de Goderich. Nous avons conçu l'espace pour profiter de la vie en plein air, mais avec tout le confort intérieur pour une belle nuit de sommeil, tout en marchant ou pédalant loin de la plage et de la place du centre-ville. »

Réservez ici

Airbnb

Airbnb

Eganville, Ontario

136$ / nuit

2 voyageurs

1 chambre

1 lit

1 salle de bain privée

« L'Egan Inn est au cœur d'Eganville, perché en bordure de la rivière Bonnechere. Offrant quatre chambres uniques au-dessus d'un café et d'une boulangerie, cette auberge est imbattable. »

Réservez ici

Airbnb

Airbnb

Morden, Nouvelle-Écosse

175$ / nuit

2 voyageurs

1 chambre

1 lit

1 salle de bains

« À quelques pas de la baie, niché dans une ruelle privée du village pittoresque de Morden, ce chalet confortable d'une chambre est la retraite côtière parfaite. Récemment rénové, il dispose de tout ce dont vous aurez besoin pour votre séjour. Asseyez-vous près du poêle à bois et profitez de la vue sur les falaises voisines, ou de la vue sur la baie au coucher du soleil depuis la salle à manger. Petite cuisine, mais complète, et une toute nouvelle baignoire de quatre pièces, comprenant une baignoire et une douche extérieure à l'extérieur de la chambre. Cour privée avec sièges extérieurs pour profiter de la vue. »

Réservez ici

Airbnb

Airbnb

Saint-Siméon, Québec

200$ / nuit

2 voyageurs

1 chambre

2 lits

1 salle de bains

« C'est l'expérience ultime du chalet en rondins canadien. Découvrez la sensation d'une chambre d'hôtel de luxe dans la forêt profonde entourée par la nature, la faune et les activités amusantes. »

Réservez ici

Airbnb

Airbnb

East Lansing, Michigan

108$ / nuit

2 voyageurs

1 chambre

1 lit

1 salle de bain privée

« Niché en face d'une réserve naturelle de 168 acres, vous ne trouverez pas de sanctuaire plus paisible à East Lansing. Cette grande villa offre plusieurs espaces privés pour se détendre seul ou avec votre partenaire, un bureau au troisième étage pour un travail concentré, une salle de sport de niveau inférieur et une cuisine de grande taille entièrement équipée pour ceux qui préfèrent dîner. Propre, calme et calme, ce logement promet d'être un séjour extraordinaire. »

Réservez ici

Airbnb

Airbnb

Shefford, Québec

499$ / nuit

2 grands lits

Salle de bain privée attenante

« Gîte L'Authentique (construction 2023) vous offre un hébergement unique en son genre! * Propriétaires sur places * Un espace paisible qui prône le bien-être, la santé et le repos. Débutez votre journée avec un bon café chaud devant une vue sur les montagnes au pied de la grande terrasse. Durant votre séjour, vous aurez accès à une douche hammam, un sauna sec, un service de massothérapie et la piscine extérieure. Accueillis par les propriétaires, vous serez entre de très bonnes mains! »

Réservez ici

Airbnb

Airbnb

Souris, Île-du-Prince-Édouard

100$ / nuit

2 voyageurs

1 chambre

1 lit

1 salle de bains

« L'aventure vous attend dans cette escapade à la campagne. »

Réservez ici

Airbnb

Airbnb

Vieux-Terrebonne, Québec

155$ / nuit

2 voyageurs

1 chambre

1 lit

1,5 salle de bain partagée

« Chambre privée avec stationnement et café inclus, situé au cœur du Vieux-Terrebonne. »

Réservez ici

