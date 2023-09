Des personnes expliquent pourquoi tout le monde préfère Montréal à Toronto

Partager







«Comprenez-moi bien, j’aime Montréal. J’ai vécu les meilleures expériences de ma vie dans cette ville, écrit un usager Reddit. Toutefois, chaque personne que j’ai connue m’a dit que Montréal est vraiment mieux que Toronto et que Toronto est de la merde.»

La personne raconte ensuite avoir visité la ville Reine cet été. Elle affirme avoir été agréablement surprise, même si la métropole ontarienne est bien différente de Montréal.

La personne, qui réside à Montréal, termine finalement sa publication en demandant pourquoi autant de gens semblent détester Toronto.

Voici quelques-unes des réponses:

«Toronto est correcte. C’est juste vraiment cher d’y habiter et la ville n’est pas tant intéressante ou unique pour ceux qui sont habitués aux grandes villes américaines», répond un usager.

«En ce moment, Montréal éclipse Toronto. Nos immeubles historiques sont bien préservés, une mer de condos de l’ampleur de Toronto n'a pas encore déferlé sur Montréal, notre réseau de transport en commun est somme toute fiable, on a de beaux parcs et espace publics, et la liste continue», écrit une personne.

«Toronto est charmante à visiter, mais je ne voudrais pas y habiter», écrit une autre personne.

Un ancien Torontois qui a emménagé à Montréal souligne pour sa part l’identité forte de la métropole québécoise pour expliquer son attrait. Il mentionne finalement le coût de la vie qui est encore inférieur à Montréal qu’à Toronto.

Un autre usager Reddit suspecte pour sa part que certains Montréalais sont jaloux que Toronto ait remplacé Montréal comme métropole économique du Canada.