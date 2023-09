Les Escomptes St-Jean, la nouvelle épicerie où vous pourrez économiser gros à Montréal

Partager







Avis aux amateurs d'épiceries à rabais: une succursale du populaire magasin Les Escomptes St-Jean ouvrira à Montréal cet automne.

Le magasin sera situé au 1855 rue O'Brien, dans les les locaux de l'ancien supermarché Mourelatos, dans l'arrondissement Saint-Laurent. L'ouverture est prévue vers la fin d'octobre ou le début du mois de novembre, a mentionné à 24 heures Yves Dubé, propriétaire de l'endroit.

Le concept sera le même que celui de la première succursale de Les Escomptes St-Jean, située à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le magasin fonctionne comme un «surplus d'épicerie», c'est-à-dire qu'on y retrouve des items achetés en gros, vendus à rabais. Les produits disponibles varient d'un jour à l'autre selon ce que le propriétaire de l'endroit a réussi à obtenir auprès de ses fournisseurs.

«Des fois je peux acheter un container complet, des fois j'achète deux palettes», donne en exemple Yves Dubé, qui fait aller ses contacts dans le domaine.

Pourquoi ces produits sont-ils à vendre? Ça dépend. «Par exemple, il peut y avoir un défaut d'emballage sur le produit, comme une languette qui décolle difficilement et qu'il faut couper au ciseau plutôt que déchirer à la main. La compagnie qui l'a commandé ne le veut pas puisque ce n'est pas parfait, donc le fournisseur se retrouve pris avec ça», donne en exemple M. Dubé, en contact avec plusieurs fournisseurs qui se retrouvent avec des surplus du genre.

• À lire aussi: Est-ce que faire son épicerie au Mayrand est moins cher qu’au Costco? On a fait le calcul

Il peut aussi s'agir d'un fabricant qui décide de changer le format d'un de ses items (par exemple en faisant passer une boîte de céréales de format familial de 610 grammes à 560 grammes). Les grandes chaînes d'épicerie vont lister la nouvelle version du produit et retirer l'ancienne, donc les boîtes pas encore en vente de l'ancien format peuvent aussi se retrouver sur le marché de la revente rapide. Même chose avec les produits dont la date de péremption approche, qui ne trouveront pas preneur aux prix standards dans les épiceries dans le laps de temps imparti.

• À lire aussi: Moins cher d’acheter des plats prêts-à-manger du Costco que de cuisiner? On a fait le calcul

C'est ce qui permet à Les Escomptes St-Jean de diffuser des spéciaux assez alléchants sur ses réseaux sociaux, où les abonnés scrutent la page à l'affût de bonnes offres. Parce qu'une fois que la «palette» est vendue, rien ne garantit qu'il y en aura d'autres!

L'épicerie compte aussi plusieurs produits frais au rayon des fruits et légumes.

Le contexte actuel fait en sorte que de plus en plus de gens s'intéressent aux épiceries à rabais, avec l'augmentation du coût de la vie et la hausse des taux d'intérêt.

M. Dubé s'est d'ailleurs associé avec Marc St-Jean, fondateur des magasins G-conomi$e, en Estrie, pour que les magasins G-conomi$e puissent se multiplier et devenir des sortes de succursales régionales de Les Escomptes St-Jean. Pous plus de détails sur ces magasins, vous pouvez consulter notre article à ce propos.

Cette vidéo pourrait vous intéresser: