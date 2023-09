Fraude en ligne: les jeunes se font plus avoir que leurs parents baby-boomers

Partager







Par courriel, sur les réseaux sociaux, sur les applications de rencontre: les jeunes adultes se font plus frauder que leurs parents sur internet.

Si vous êtes nés entre la fin des années 1990 et le début des années 2010 (millénariaux et génération X), vous vous êtes probablement déjà fait appeler par vos parents ou vos grands-parents qui essayaient de se créer un profil sur un réseau social ou qui avait du mal à se connecter à un site ou à changer de mot de passe. Vous vous êtes alors peut-être moqués d’eux en vous disant qu’ils étaient plus à risque de se faire arnaquer en ligne.

Pourtant, les membres de la génération Z et les millénariaux tombent dans le piège et se font pirater bien plus souvent que leurs aînés, selon une récente enquête de Deloitte.

Escroquerie romantique, cyberintimidation et réseaux sociaux

En 2022, les millénariaux et les jeunes de la génération Z ont effectué beaucoup plus de signalements en matière d'usurpation d'identité, d'escroquerie romantique et de cyberintimidation. Les résultats de l’enquête indiquent que les Américains de la génération Z sont trois fois plus susceptibles de se faire piéger par une escroquerie en ligne, peu importe la forme, que les baby-boomers (16% et 5%, respectivement).

Les jeunes âgés de 20 à 35 ans sont également deux fois plus susceptibles de voir leur compte de médias sociaux piraté (17% contre à 8% pour les baby-boomers), précisent les chercheurs.

Quatorze pour cent des membres de la génération Z interrogés par Deloitte ont aussi déclaré que leurs informations de localisation avaient été utilisées à mauvais escient, ce qui est plus que pour toute autre génération.

Des fraudes qui coûtent cher

Ces différences générationnelles s’expliqueraient par le fait que les jeunes générations se servent plus d’internet dans leur vie de tous les jours, ce qui fait qu’ils sont plus à risque de croiser le chemin d’un fraudeur, avance le rapport.

Le fait d’avoir grandi avec ces technologies contribuerait aussi au phénomène, puisque les jeunes seraient moins patients que leurs aînés quand vient le temps de sécuriser leur compte.

Toutes ces fraudes coûtent cher aux plus jeunes générations américaines.

Selon le rapport 2023 de Social Catfish sur les escroqueries en ligne, les victimes âgées de moins de 20 ans ont perdu environ 8,2 millions de dollars en 2017. En 2022, elles ont perdu 210 millions de dollars. Les experts craignent que ce chiffre augmente encore en 2023.

− Avec les informations de VOX