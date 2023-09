Hydro-Québec publie un message pro-LGBTQ+ et ça fâche des gens

Partager







Quelques jours après les manifestations au sujet de l'enseignement de l'identité de genre à l'école et les droits des trans, Hydro-Québec a manifesté son soutien à ses employés issus de la communauté LGBTQ+. Le message publié sur X (anciennement Twitter) n'a pas fait l'unanimité.

«L’inclusion est au cœur de nos valeurs. Nous appuyons nos collègues afin qu’ils puissent vivre en toute sécurité et authenticité, peu importe leur orientation sexuelle, identité ou expression de genre. Hydro-Québec soutient la communauté LGBTQ+. Tous et toutes méritent de vivre dans la dignité et la bienveillance», écrit Hydro-Québec sur X.

L’inclusion est au cœur de nos valeurs. Nous appuyons nos collègues afin qu’ils puissent vivre en toute sécurité et authenticité, peu importe leur orientation sexuelle, identité ou expression de genre. Hydro-Québec soutient la communauté LGBTQ+. Tous et toutes méritent de vivre… pic.twitter.com/IUXeW8prlC — Hydro-Québec (@hydroquebec) September 21, 2023

Face à la grogne créée par sa publication, la société d'État ne s'est pas gênée pour répondre de manière incisive.

«Croyez-le ou non, c'est possible de produire de l'électricité ET d'offrir un environnement de travail inclusif en même temps», a notamment répondu Hydro-Québec à un internaute qui lui avait demandé de mettre ses énergies la production d'électricité.

Croyez-le ou non, c'est possible de produire de l'électricité ET d'offrir un environnement de travail inclusif en même temps. — Hydro-Québec (@hydroquebec) September 22, 2023

Voici d'autres messages publiés en réaction à la publication de la société d'État:

Une société d'État a un rôle de leader dans la société en matière de pratiques en ressources humaines. Notre positionnement à titre d'allié vise notamment à permettre à tous de se sentir bienvenu à travailler chez nous. Les commentaires sous cette publication démontrent assez… — Hydro-Québec (@hydroquebec) September 22, 2023

Merci de nous préciser de quelle façon vous êtes marginalisé en tant que blanc hétérosexuel?

Et merci aussi de préciser à quel endroit dans notre message nous leur faisons porter le fardeau? — Hydro-Québec (@hydroquebec) September 22, 2023

What does Valérie Plante has to do with Hydro-Québec? 🤔 — Hydro-Québec (@hydroquebec) September 22, 2023

À la suite de la tempête, la Société d’État a fermé sous sa publication la section des commentaires en raison des «nombreux dérapages et commentaires agressifs».

Nous avons fermé les commentaires sur ce tweet en raison des nombreux dérapages et commentaires agressifs. Ceci tend à démontrer l'importance de réitérer notre appui à cette communauté qui est ciblée de la même manière jour après jour. Nous sommes prêts à échanger sur tous les… — Hydro-Québec (@hydroquebec) September 22, 2023

«Ceci tend à démontrer l'importance de réitérer notre appui à cette communauté qui est ciblée de la même manière jour après jour. Nous sommes prêts à échanger sur tous les sujets, incluant celui-ci, mais il y a un minimum de décence à conserver dans les échanges. Le jour où un tweet appuyant la communauté LGBTQ+ sera accueilli avec indifférence sans générer de débat agressif, il deviendra inutile et nous pourrons donc arrêter d'en faire», a écrit Hydro-Québec.

