Keith Richards n'aime pas le rap

Partager







Keith Richards a révélé qu'il n'était fan ni de pop ni de rap.

Le guitariste des Rolling Stones a fait cette révélation dans une entrevue avec The Telegraph, déclarant au journal que même s'il aimait écouter du blues, du jazz et de la musique classique, il n'aimait pas ces deux genres musicaux.

• À lire aussi: Keith Richards et des anciennes blondes de Mick Jagger se sont déjà moqués de la petite taille de l’engin du chanteur des Rolling Stones

«Je ne veux pas commencer à me plaindre de la musique pop, a-t-il déclaré. Ça a toujours été nul. Je veux dire, c'est le but. Ils rendent les choses aussi bon marché et aussi simples que possible, donc ça sonne toujours pareil, il y a très peu de sensations là-dedans.»

Il a poursuivi: «J'aime entendre la musique des gens qui jouent des instruments. Autrement dit, je n'aime pas entendre de la ''muzak'' synthétisée plastique, comme on l'appelait autrefois, ce qu'on entend dans les ascenseurs, qui est maintenant la norme.»

• À lire aussi: Ringo Starr raconte une belle histoire impliquant Charlie Watts des Rolling Stones et John Bonham de Led Zeppelin

Au sujet du rap, le rockeur de 79 ans a ajouté: «Je n'aime pas vraiment entendre les gens me crier dessus et me dire que c'est de la musique, c'est-à-dire du rap. J'ai accès à tout ça suffisamment sans sortir de chez moi.»

Les Rolling Stones font la promotion de la sortie imminente de leur premier album studio en 18 ans, Hackney Downs.

Il sera leur premier depuis A Bigger Bang en 2005 et également leur premier depuis la mort du batteur Charlie Watts en 2021.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s