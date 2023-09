Le «caca des règles» ou comment le système digestif réagit au cycle menstruel

Partager







En plus des douleurs menstruelles parfois handicapantes, la plupart des personnes menstruées doivent conjuguer avec un autre symptôme peu reconnu pendant leur cycle: le «caca des règles».

Même si on sait peu de choses sur l'ampleur des troubles digestifs pendant les menstruations, pas moins de 73% des personnes menstruées ressentiraient au moins un des symptômes gastro-intestinaux avant ou pendant leurs règles, selon une étude sur la santé des femmes du Boston Medical Center, aux États-Unis.

Parmi les symptômes les plus fréquents: la diarrhée (entre 24% et 28%) et la constipation (entre 10% et 15%).

«Il y a une influence du cycle hormonal sur les intestins, mais le nombre exact de personnes touchées par des troubles digestifs est difficile à évaluer, parce que beaucoup ne font pas le lien entre les deux. Elles se rendent compte qu’elles avaient la diarrhée pendant leurs règles après un arrêt des menstruations ou pendant une grossesse», souligne le gynécologue obstétricien au CHU de Québec, Mathieu Lebœuf.

Les hormones influencent tout le système

La première coupable à ce fameux «caca des règles»: la progestérone.

Cette hormone sexuelle est libérée par les ovaires dans la seconde moitié du cycle menstruel après l’ovulation. Elle prépare la muqueuse de l’utérus — appelée endomètre — à recevoir un embryon. Sa sécrétion atteint généralement son maximum quelques jours avant les règles, puis retombe à de faibles niveaux en l’absence de fécondation.

«La principale cible de la progestérone demeure les organes reproducteurs, mais elle peut avoir une influence ailleurs. Les hormones sont des messagers transportés le sang qui vont agir sur tout le système», explique le Dr Lebœuf.

«Un des effets de la progestérone est de relaxer les muscles lisses dont est tapissée la paroi interne de l’intestin, poursuit le gynécologue. Ces muscles se contractent de manière autonome. On ne les contrôle pas volontairement.»

Résultats?

Un haut niveau de progestérone ralentit le passage des déchets dans l'organisme. La constipation et les ballonnements sont donc plus fréquents peu après la période d’ovulation.

Mais au déclenchement des règles, alors que le taux de progestérone chute rapidement, le transit intestinal s’accélère, ce qui provoque des selles plus molles et plus fréquentes.

En plus de la progestérone, la «prostaglandine», une molécule qui permet la contraction de l'utérus nécessaire à l’évacuation de l’endomètre, contribue à l’apparition d’épisodes de diarrhée.

En plus d’être responsable de la douleur, cette molécule, dont la quantité peut atteindre jusqu'à six fois le taux normal pendant les règles, affecte les muscles de l'intestin. Elle entraîne ainsi «une augmentation du nombre de crottes et potentiellement des diarrhées», confirme la Fondation canadienne pour la santé digestive.

Comment combattre le «caca des règles»?

«On ne sait pas pourquoi certaines personnes sont plus susceptibles d’avoir des troubles digestifs pendant les menstruations», admet le Dr Mathieu Lebœuf.

Et la solution pour combattre la diarrhée provoquée par les règles est plutôt simple, voire ennuyante: manger plus de fibres et boire plus d'eau.

«Dans les cas plus sévères, il est aussi possible de supprimer le cycle menstruel avec des contraceptifs en continu. Mais il ne faut pas que le traitement soit pire que les symptômes», précise le gynécologue.