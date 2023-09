Les épiceries à rabais G-conomi$e prennent de l'expansion

Partager







Une troisième épicerie à rabais G-conomi$e a ouvert ses portes en Estrie plus tôt ce mois-ci, et dès les premiers jours d'ouverture, la clientèle était au rendez-vous. «En quatre jours, on a eu 3000 clients qui sont passés à la caisse. On a manqué de paniers trois fois tellement il y avait de clients!» lance Marc St-Jean, propriétaire de la place.

Le magasin qui vient d'ouvrir se trouve dans un centre commercial situé au 1541 rue Dunant, à Sherbrooke. Les autres succursales se trouvent dans l'est de Sherbrooke ainsi qu'à Windsor.

Photo courtoisie Le nouveau magasin G-conomi$e, sur la rue Dunant, à Sherbrooke.

M. St-Jean s'est récemment associé avec Yves Dubé, l'homme d'affaires derrière les Escomptes St-Jean, un grand magasin de surplus d'épicerie situé à Saint-Jean-sur-Richelieu, et dont une deuxième succursale ouvrira sous peu à Montréal. L'idée des deux hommes est d'éventuellement multiplier les succursales G-conomi$e en région, que celles-ci deviennent des pendant régionaux des Escomptes St-Jean, pour pouvoir distribuer plus largement les surplus d'épicerie qu'ils réussissent à acheter.

«Le timing dans l'économie est excellent [pour des commerces comme ceux-ci]. Tout le monde tire de la patte avec les hypothèques, les loyers, les taux d'intérêt», résume Marc St-Jean.

Celui-ci le concède, on ne trouve pas de tout chez G-conomi$e, puisque ça dépend de ce qu'Yves Dubé et Marc St-Jean ont réussi à acheter cette semaine-là. «J'appelle ça une pré-épicerie. On passe ici faire les rabais avant d'aller compléter ailleurs. Notre but ce n'est pas de faire fermer les autres épiceries, au contraire, mais peut-être qu'elles fassent attention aux prix qu'elles proposent! On leur serre la vis», lance-t-il.

Comme aux Escomptes St-Jean, il faut profiter des produits quand ils sont là, car il n'y a pas de garantie qu'ils seront disponibles à nouveau. «[Samedi] il a rentré du pop corn Bad Monkey, deux palettes. Une fois qu'on a fini de les vendre, peut-être qu'on n'en aura pas pendant 2 mois, 6 mois. On n'en aura peut-être plus jamais, ou on en aura peut-être demain!», donne en exemple M. St-Jean.

D'où l'intérêt de suivre le commerce sur les réseaux sociaux.

