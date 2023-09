Une nouvelle version de The Office pourrait être mise en chantier

Partager







Greg Daniels, qui a développé l'adaptation américaine de The Office, serait intéressé à mettre en branle un reboot de la légendaire série télévisée.



Selon ce que rapporte Consequence, la fin du conflit de travail qui opposait les scénaristes et les producteurs hollywoodiens pourrait avoir comme conséquence le dévoilement prochain de plusieurs projets télévisuels.

• À lire aussi: Steve Carrell a du mal à ne pas regarder la caméra quand il tourne

• À lire aussi: Mindy Kaling réagit aux rumeurs voulant que B.J. Novak soit le père de ses enfants

Et parmi ceux-ci, on retrouverait une nouvelle version de The Office, pilotée par Greg Daniels.



Cela fait des années que la rumeur dit que Jenna Fischer (Pam), Angela Kinsey (Angela), Creed Bratton (Creed) et Leslie David Baker (Stanley) seraient intéressés à reprendre du service dans la peau de leurs personnages respectifs.



John Krasinski, qui interprète Jim, a aussi déclaré, en février 2020, qu’il serait partant.



«The Office était absolument tout pour moi. Je veux dire que c'est mon début et ma fin. Je suis presque sûr qu’à la fin de ma carrière, je serai toujours connu pour Jim. J'adorerais absolument le faire», avait-il indiqué à Entertainment Weekly.



Par contre, un des membres les plus adulés de la distribution, Steve Carell (Michael Scott) ne serait pas intéressé.

• À lire aussi: L’acteur qui joue Kevin dans «The Office» vend un livre de recettes de chili

«Au bout du compte, je pense que c'est mieux de laisser la série tranquille et de la laisser exister telle quelle», avait-il mentionné à Collider, en décembre 2018.



En ce qui concerne, Rainn Wilson (Dwight Schrute), c’est plus nébuleux.



On vous laisse en juger par vous-mêmes.



Quoiqu’il en soit, le reboot développé par Daniels serait un heureux mélange d’anciens et de nouveaux personnages.

Il espère toutefois que sa nouvelle mouture plaira.



«Ma plus grande préoccupation serait de décevoir les fans» avait indiqué le producteur en octobre 2019.



C’est, en effet, ce qui risque de se produire.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s