Ce clavier inspiré de la console Nintendo Entertainment System est enfin disponible

Vous cherchez des accessoires originaux pour personnaliser votre bureau? On a trouvé le clavier parfait: le clavier rétro de 8Bitdo.

Lancé en septembre, ce clavier mécanique inspiré des couleurs de Nintendo est compatible avec Windows et Android et se connecte via Bluetooth ou avec un fil.

Il vient avec deux super boutons programmables, que vous pouvez «mapper» comme vous voulez.

8Bitdo

Ce design s’inspire vraisemblablement de la console Nintendo Entertainment System, mais il existe aussi une version Famicom avec des stocks épuisés.

8Bitdo

Le clavier est présentement numéro 1 dans le palmarès des ventes de claviers sur Amazon, alors faites vite!