La fille de Hulk Hogan dévoile pourquoi elle n’est pas allé au mariage de son père

On a tous découvert Brooke, la fille de Hulk Hogan, dans la téléréalité Hogan Knows Best, qui avait été diffusée sur MusiquePlus au début des années 2000.

Dans la série, l’aspirante chanteuse et son papa lutteur étaient inséparables.

Cependant, depuis, les liens se sont dissous.

La fin de semaine dernière, Hulk, de son vrai nom Terry Bollea, a épousé la professeure de yoga Sky Daily dans une cérémonie intime à Clearwater, en Floride.

Brooke a choisi de ne pas assister aux troisième noces de l’homme de 70 ans.

Dans une lettre publiée sur Instagram lundi, la femme de 35 a voulu mettre les pendule à l’heure quant à sa décision.

«Comme pour tout le monde, la dynamique d’une unité change au cours des années», a-t-elle écrit.

Elle continue en affirmant que sa famille a changé très souvent et que tous ces changements se sont faits de façon très publique.

«J’ai dû apprendre à naviguer ces changements au fur et à mesure, et ça a été très difficile.»

Elle ajoute que pour sa propre guérison, elle a décidé de mettre de la distance entre sa famille et elle-même.

Elle termine en souhaitant du bien à son père.

