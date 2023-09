Pourquoi a-t-on de plus en plus envie de pipi lorsqu’on approche de la maison?

Partager







Pourquoi une simple envie d’uriner devient incontrôlable lorsqu’on arrive au coin de sa rue, qu’on monte l’escalier ou qu'on met finalement la clé dans la porte? Ce phénomène assez commun qu’on appelle «syndrome du paillasson» est provoqué majoritairement par le cerveau et non par la vessie.

Aussi appelé «syndrome de la clé dans la serrure» ou «incontinence de la clé», le syndrome du paillasson désigne cette envie d’uriner pressante qu’on ressent lorsque le cerveau se rappelle qu'on est à proximité de notre domicile.

Un phénomène semblable explique pourquoi certaines personnes ont soudainement plus de difficulté à se retenir lorsqu’il fait froid ou qu’elles entendent de l’eau couler.

Même si les personnes qui souffrent d’incontinence ou qui ont une vessie hyperactive ont plus de chance de souffrir du syndrome du paillasson, ce dernier est le résultat d’une confusion de notre cerveau.

Réflexe pavlovien

Il faut d’abord savoir que la vessie et le cerveau sont toujours en communication.

Tout au long de la journée, au fur et à mesure qu'elle se remplit, la vessie envoie des informations au système nerveux central. Ces signaux ne se rendent au cerveau qu’à partir d’un certain niveau, et c’est à partir de ce moment qu’on prend conscience qu’on a envie d’uriner.

Lorsqu’on se retrouve dans un contexte où il est possible de se soulager – une toilette dans la majorité de cas –, le cerveau envoie un signal à la vessie pour qu’elle se relâche.

Dans le cas du syndrome du paillasson, le cerveau a fait l’association entre certains stimuli et une envie très pressante d’aller aux toilettes. Par exemple, lorsqu’on avait la vessie dangereusement pleine pour vrai et qu’on s’est senti soulagé d’apercevoir notre porte d’entrée en se disant «me voilà enfin à la maison».

Après quelques expériences similaires, cette association entre «porte d’entrée» et «maison» et «forte envie de pipi» sera enregistrée (pour de bon) par le cerveau. Ainsi, chaque fois qu’on aperçoit ladite porte d’entrée, notre cerveau s’imagine recevoir un signal d’alerte de la vessie, peu importe si cette dernière est réellement pleine. C’est un exemple de réflexe pavlovien.

Cette association est d’autant plus forte pour les personnes qui sont mal à l’aise d’aller aux toilettes ailleurs qu’à la maison. Les gens atteints du «syndrome de la vessie timide» ou parurésie sont incapables d’uriner dans des lieux non familiers où les gens peuvent les voir ou les entendre. Ces derniers se retiennent souvent toute la journée et sont donc plus à risque d’apprendre à leur cerveau à confondre les signaux de leur vessie.

Comment se déprogrammer?

Que faire quand ça nous arrive? D’abord, il faut se dire que, si on ne souffre d’aucun autre problème de santé urinaire, il y a peu de chances qu’on s’échappe totalement alors qu’on essaie de déverrouiller la porte de sa maison.

Pour sortir de ce sentiment d’urgence, il faut se calmer et se changer les idées. Vous pouvez, par exemple, prendre une grande respiration et occuper votre esprit à autre chose qui n’a pas rapport avec votre envie pressante. vous pouvez faire des maths dans sa tête, essayer de nommer tous les animaux dont le nom commence par la lettre K, réciter un poème, etc.

Contracter son périnée permet aussi de calmer une envie pressante de manière temporaire.

Et comme il s’agit d’un réflexe appris, il est possible de désapprendre le syndrome du paillasson. Pour ce faire, il faut casser l’association entre le fait de rentrer à la maison et d’aller tout de suite aux toilettes, en se retenant pour un petit moment ou en changeant sa routine.

Il est aussi recommandé de ne pas trop aller aux toilettes «au cas où», par exemple, quand on part de la maison, même si on n’a pas nécessairement envie d’uriner. Comme la vessie ne se remplit jamais tout à fait, elle risque de légèrement rapetisser, ce qui fait qu’elle va se remplir plus vite à l’avenir. Vous pourriez ainsi vous retrouver dans un cercle vicieux qui risque de transformer n’importe qui en «pisse-minute».

− Avec les informations de HuffPost et Slate.fr