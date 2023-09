Quel salaire font les secrétaires médicales et médicaux au Québec?

Partager







Piliers du bon fonctionnement des cliniques et hôpitaux, les secrétaires médicales et secrétaires médicaux sont en demande dans le système de la santé. C’est une carrière où on peut obtenir de bons avantages sociaux avec un diplôme d’études secondaires. Contrairement à d’autres professions dans le domaine de la santé, les secrétaires médicales sont, en moyenne, mieux rémunérées au public qu’au privé.

Voici ce qu’il y a à savoir sur le métier de secrétaire médicale au Québec en 2023.

Que font les secrétaires médicales?

Les secrétaires médicales travaillent à l’accueil dans des cliniques de divers professionnels de la santé, en milieu hospitalier, dans les CLSC ou les CHSLD, autant dans le secteur public que privé.

Ils ou elles s’occupent de fixer les rendez-vous avec les patients, de les accueillir et de les contacter. Les secrétaires médicaux peuvent aussi à être appelés à questionner les patients et à leur faire remplir des formulaires préliminaires avant leur rendez-vous, et ceux nécessaires pour les assurances et les autres formes d’indemnisation.

La transcription des rapports médicaux, l’organisation de réunions et la prise de notes durant celles-ci, l’entreposage, le classement et la protection des documents font aussi partie de leurs tâches quotidiennes.

Selon le gouvernement du Québec, c’est un métier qui peut plaire aux personnes qui aiment accomplir des tâches répétitives en respectant un protocole et qui apprécient le contact avec le public. On recommande d’être une personne discrète (étant donné la confidentialité des dossiers), disciplinée, autonome, organisée et à l’aise avec la communication.

Le salaire

Le salaire n'est évidemment pas la seule donnée à considérer lorsque l'on choisit un emploi puisque les avantages sociaux (vacances, assurances, etc.) ainsi que les horaires peuvent avoir une grosse influence sur notre qualité de vie, mais voici quand même une idée de ce à quoi s'attendre d'un point de vue strictement financier.

Le salaire au public

Dans le secteur de la santé public, le métier de secrétaire médicale est syndiqué et permet d’avoir 4 semaines de vacances après une année complète de service, 13 jours fériés et autour de 9 congés pour maladie par année en plus de cotiser à un régime d’assurances collectives et un régime de retraite.

Le salaire de départ pour les secrétaires médicaux dans le public est de 22,36$ de l’heure, ce qui revient à 46 509$ annuellement pour un emploi à temps plein. Lorsqu’on atteint le sommet de l’échelle salariale (échelon 6), on peut gagner 25$ de l'heure, soit 52 000 $ par année.

Selon la convention collective de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), les employés passent d’un échelon à l’autre après une année complète de service.

Salaire des secrétaires médicales selon la convention collective de la FSSS-CSN par échelon (salaire annuel basé sur des semaines de 40 heures):

Échelon 1: 22,36$ de l'heure (46 509$)

Échelon 2: 22,86$ de l'heure (47 549$)

Échelon 3: 23,39$ de l'heure (48 651$)

Échelon 4: 23,90$ de l'heure (49 712$)

Échelon 5: 24,44$ de l'heure (50 835$)

Échelon 6: 25$ de l'heure (52 000$)

Le salaire au privé

Dans le secteur privé, les salaires des secrétaires médicaux et médicales sont en moyenne moins élevés que ceux du public. Ils dépendent de l’ancienneté, des qualifications, mais aussi de la taille de l’entreprise pour laquelle on travaille.

Selon un échantillonnage d'une quinzaine d’offres d’emploi dans le secteur privé affichées sur Indeed, le salaire moyen se situe sous le premier échelon au public, soit à 20,86$ de l’heure. Le plus bas salaire d’entrée, lui, revient à 17$ de l'heure, soit 35 360$ par année à temps plein. Même s'il se peut théoriquement que les personnes qui ont plus d'ancienneté ou qui sont mieux payées dans une compagnie privée fassent un meilleur salaire que dans le public, on remarque quand même que le public est plus avantageux du moins lors de l'entrée sur le marché du travail.

Le salaire en agence

Les agences de placement offrent des salaires comparables à ceux du secteur privé, selon les offres compilées par 24 heures sur Indeed ainsi que sur le site même des agences, soit un taux horaire de près de 21,50$ de l'heure en moyenne. Les salaires offerts équivalent à 40 000$ à 45 000$ par année pour du temps plein, mais les postes en agence de placement sont souvent temporaires ou occasionnels.

• À lire aussi: Une infirmière d’agence révèle combien elle a gagné durant un shift de nuit

• À lire aussi: Quel est le salaire des hygiénistes dentaires au Québec?

Les études requises

Un diplôme d’études secondaires est exigé au minimum pour occuper un poste de secrétaire médicale. Les employeurs demandent généralement aussi l’obtention d’un diplôme d’études professionnelles (DEP) en secrétariat ou en bureautique en plus d’une attestation de spécialisation professionnelle (ASP) en secrétariat médical, ou une expérience professionnelle d’au moins un an.

Bien qu’il existe plusieurs cheminements possibles, le plus classique est de suivre un DEP en secrétariat, puis un ASP en secrétariat médical.

Le DEP est un diplôme professionnalisant de niveau secondaire offert partout au Québec dans des centres de formation professionnelle. Un DEP en secrétariat dure généralement 1485 heures ou un an et demi. La formation coûte en moyenne entre 800$ et 900$ pour les frais d’inscription et le matériel didactique.

L’ASP en secrétariat médical est offert aux personnes qui ont déjà complété un DEP dans un domaine connexe. Il s’agit d’une formation complémentaire pour affiner des compétences spécifiques. Généralement d’une durée de 450 h ou 6 mois, l’ASP coûte entre 400$ et 500$.

Pour étudier en secrétariat médical, les étudiants et étudiantes étrangers devront débourser des frais de scolarité pour le DEP d’entre 13 000$ et 20 000$ et autour de 5000$ pour l’ASP.

Faut-il faire partie d’un ordre ?

Il n’existe pas d’ordre professionnel qui régit le métier de secrétaire médicale.

Cette vidéo pourrait vous intéresser: