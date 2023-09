Rencontrez Charel, l'une des 20 monteuses de lignes à Hydro-Québec

Partager







«N’importe quelle femme peut faire n’importe quel métier. C’est surtout selon la personnalité»: Charel Bouthillier est l'une des 20 monteuses de lignes chez Hydro-Québec. 24 heures l'a rencontrée pour en savoir plus sur son quotidien entouré d'hommes.

C'est devant une maison en construction de Laval que la femme de 33 ans nous a donné rendez-vous, par un matin de septembre. «On va aller faire un branchement», nous explique la monteuse de ligne dont le travail consiste à construire et à réparer les lignes électriques.

Même si les femmes représentent à peine 1% de tous les monteurs de ligne chez Hydro-Québec, Charel Bouthillier s'y plait. «J'ai tout le temps été très active. Avant, je travaillais dans un bureau, je trouvais ça vraiment plate», confie celle qui a étudié en administration marketing.

«C'est physique et challengeant. Il y a de l'électricité, donc il faut que tu fasses attention. Il faut rester prudent», ajoute la trentenaire qui a toujours eu un côté casse-cou.

Une ambiance plus positive

Depuis son arrivée à Hydro-Québec il y a quatre ans, jamais Charel Bouthillier n'a travaillé avec une autre femme.

«J'aimerais ça qu'il y en ait plus. Ça changerait la dynamique. J'apporte des sujets de discussion plus délicats. Quand la testostérone est trop élevée (...), je lance mon brin d'humour, pis là, ça éteint quelques feux», raconte-t-elle.

Photo Axel Tardieu Charel Bouthillier enfile ses gants de protection.

Pour son chef d’équipe, Steeve Lamothe, l'arrivée d'une femme parmi un groupe d'hommes a un impact positif sur l'ambiance de travail.

«Il y a des phrases, des échanges, des chicanes qui avaient lieu et qui n'ont plus lieu maintenant, parce qu’on est avec des filles. C'est comme si on sent qu'on est tout le temps surveillé par notre sœur, notre cousine ou notre mère», détaille Steeve Lamothe.

Une étude américaine menée notamment par des professeurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT) en 2010 confirme ce que raconte Steeve Lamothe. La présence de femmes au sein d'une équipe tend effectivement à améliorer la communication entre les employés et accélérer la résolution de problèmes.

Photo Axel Tardieu Steeve Lamothe, à droite, est le supérieur de Charel.

Sensibiliser dès le plus jeune âge

C'est bien beau tout ça, mais on fait comment pour convaincre plus de femmes à se tourner vers des métiers majoritairement masculins?

«Dès l'école primaire, les filles sont conditionnées à faire comme toutes les autres femmes, regrette Charel Bouthillier. Il faudrait faire des ateliers avec des outils et des journées carrières pour sensibiliser sur d’autres métiers».

Selon l’Observatoire québécois des inégalités, c’est dans les métiers de la construction que les femmes se font les plus rares. À l'inverse, elles représentent 80% des effectifs dans le secteur de la santé et de l'assistance sociale.

«Avoir une plus grande diversité, ça permet d'arriver avec des façons de faire différent, en plus de faire évoluer les pratiques, d’innover, explique l'économiste Geoffroy Boucher. Le milieu de travail devient plus agréable, motive et améliore la productivité».

Chez Hydro-Québec, il faudra toutefois être patient pour renverser la vapeur. À l'heure actuelle, à peine 20 femmes occupent un poste de monteuse de ligne, comparativement à 1400 hommes.