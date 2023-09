Un commentateur de F1 fait une blague de mauvais goût sur Michael Schumacher et s’excuse en blâmant le décalage horaire

Partager







Le journaliste espagnol Antonio Lobato fait parler de lui pour les mauvaises raisons ces jours-ci.

Celui qui est analyste pour les courses de Formule 1 sur la chaîne DAZN hispanophone s’est retrouvé sous les projecteurs, bien malgré lui, à la suite d’un commentaire fait lors de la présentation du Grand Prix du Japon, dimanche dernier.

Alors que son collègue Toni Cuquerella venait de lui céder la parole en disant: «Que tremble Adrian Newey [Directeur de la technologie de l’écurie Red Bull], voici Antonio!», le principal intéressé a cru bon rétorquer: «Que tremble Michael!...En fait, pas Michael. Il ne peut pas trembler.»

Antonio Lobato, le narrateur de la F1 en Espagne, se moque de l'état de Michael Schumacher.



En guise de rappel, Michael Schumacher, septuple champion du monde de Formule 1, a été victime d’un grave accident de ski en 2013.

Souffrant d'un traumatisme crânien avec coma, il repose depuis chez lui dans un état entouré de secret, sa famille ne divulguant que très peu d’informations à la presse.

On sait cependant qu’il ne peut pas marcher ni se tenir debout, et qu’il est impossible de communiquer avec lui.

Autrement dit, il est lourdement handicapé pour le restant de ses jours.

Le commentaire du journaliste Antonio Lobato était donc fort peu approprié.



Et comme il fallait s’y attendre, un tollé a été soulevé en raison de sa blague, tollé qui a été suivi des traditionnelles excuses.



Toutefois, dans son message vidéo de repentir, Lobato s’est une fois de plus mis les pieds dans les plats en se servant du manque de sommeil comme justificatif.



«Je pense qu'il est nécessaire d'expliquer et d'admettre que j'avais tort. S'il vous plaît, écoutez ma vidéo. C'est un peu long, mais je pense que c'est nécessaire», lit-on en légende de sa publication.

«J'ai commis une erreur sans aucune mauvaise intention. C'était simplement une erreur de pure maladresse, de pure incapacité à m'exprimer correctement, peut-être parce que je n’avais pas dormi depuis trop longtemps, du décalage horaire à Madrid ou autre - ce qui n'est pas une excuse pour ceux de vous qui ne l'avez pas vu», a-t-il expliqué dans sa vidéo de plus de cinq minutes.



«Ce qui s'est passé, c'est que je suis allé trop loin et que je me suis exprimé d’une manière qui n'est pas bonne, qui n'est pas exacte, qui n'est pas bien. Je ne voulais pas faire de blague, je ne voulais pas me moquer de Michael Schumacher. Je pense que tous ceux qui me connaissent et savent à quoi je ressemble savent parfaitement que je ne ferais jamais une blague sur quelque chose comme ça. Jamais, mais j'ai été maladroit», a ajouté Lobato.

