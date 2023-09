Voici la couleur de l’année selon COTY (attention, le choix est étonnant!)

Partager







C’est le moment de l’année où les compagnies de revêtements dévoilent une à une leur couleur de l’année, et on ne peut qu’être étonné!

Alors que BEHR annonçait que Poivre concassé, une teinte de gris foncé, serait la couleur phare de 2024, c’est maintenant au tour de Valspar de mettre de l’avant une couleur à des années-lumière de la « beige life ».

• À lire aussi: BEHR dévoile sa couleur de l’année 2024 et c’est audacieux

Il s’agit de Bleu Renouveau, soit un gris-turquoise qui évoque le bien-être et le confort selon la marque.

COTY

« Inspiré des éléments naturels éphémères tels que le brouillard, la brume, les nuages et les lacs glaciaires, ce ton rehausse l’ambiance, encourage l'expression de soi et évoque un sentiment d’équilibre et de calme, avec une touche de spontanéité », peut-on lire dans le communiqué de presse.

COTY

Vous vous demandez comment intégrer cette couleur qui rappelle quelque peu le début des années 2010 où tout bon ado voulait un mur turquoise dans sa chambre? Pas de panique!

COTY

La cour arrière est une bonne option pour créer un espace influencé par la nature qui rappelle le style wabi-sabi. Les salles de bain sont aussi des lieux de prédilection pour les touches de bleu qui apportent instantanément sérénité et tranquillité à un espace, un peu comme dans un spa. Finalement, la chambre d’enfant demeure toujours une bonne option (on ne change pas une formule gagnante!).

