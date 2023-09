Les jeux gratuits PlayStation Plus Essential d'octobre

Partager







PlayStation a dévoilé la liste des jeux qui seront offerts aux membres PlayStation Plus durant le mois d’octobre 2023.

Les abonnés Essential, Extra et Premium du service de PlayStation Plus pourront se procurer gratuitement, dès le 3 octobre, les jeux suivants.

The Callisto Protocol - PS4, PS5

Farming Simulator 22 - PS4, PS5

Weird West - PS4, PS5

Dernière chance pour télécharger les jeux du mois de septembre

Les membres PlayStation Plus ont jusqu’au lundi 2 octobre pour ajouter Saints Row, Black Desert – Traveler Edition et Generation Zero à leur bibliothèque de jeux.