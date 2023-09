Tout ce qui s’est dit pour ou contre la piétonnisation de la voie Camillien-Houde sur le mont Royal

Partager







Finies (ou presque), les voitures sur la voie Camillien-Houde. En 2027, cette artère du mont Royal sera transformée en une grande promenade piétonne, qui inclura un espace protégé pour les cyclistes. Cette décision est loin de faire l’humanité. Voici tout ce qui s’est dit (ou presque) sur la fermeture de cette route empruntée chaque jour par 10 000 automobilistes.

Ce que dit la Ville

La mairesse Valérie Plante souhaite que le parc du Mont-Royal cesse d’être utilisé comme chemin de transit pour plutôt miser sur son statut de destination. C'est pourquoi elle a annoncé le réaménagement de Camillien-Houde, qui devrait permettre d'ajouter 18 000 mètres carrés d’espaces verts, soit l’équivalent de trois terrains de football. Le projet évalué à 92 millions de dollars.

«La Montagne ne sera plus un raccourci, mais elle restera une destination de calibre international qui sera accessible à tous les visiteurs, qu’ils soient à pied, à vélo, ou en auto», a-t-elle dit lors de l’annonce, au début du mois.

À ceux qui s'inquiètent pour l'accessibilité à la montagne, l’administration Plante se fait rassurante. D'abord, les véhicules motorisés pourront toujours emprunter le chemin Remembrance. Ensuite, les deux stationnements existants seront maintenus et le nombre de places dédiées aux familles et aux personnes à mobilité réduite sera augmenté.

Le service de la Société de transport de Montréal (STM) sera également bonifié pour transporter les usagers au sommet du mont Royal, soutient la mairesse Plante.

Ce que dit l’opposition

Le chef d’Ensemble Montréal, Aref Salem, clame que l’administration Plante n’a pas respecté les recommandations de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM), qui avait entendu la population montréalaise sur cette question en 2019.

«La recommandation numéro un était que l’on voulait garder un accès des voitures à Camillien-Houde, avec sécurisation du passage des plus vulnérables, a-t-il affirmé au micro d’ICI Première, précisant que 10 000 personnes ont assisté à la consultation publique.

Selon M. Salem, les milliers de voitures qui passaient sur la voie devront passer par les rues avoisinantes, ce qui représenterait un danger pour la population locale.

Le clan contre la fermeture complète

CAA-Québec

CAA-Québec, qui s’est dite surprise de la décision de la Ville de Montréal, a offert son expertise pour réfléchir à un partage sécuritaire de la route plutôt que de fermer la voie complètement aux voitures.

«C’est la mobilité de tous les usagers de la route qui doit être prise en compte lors de décisions qui impactent le quotidien des citoyens», a indiqué par communiqué Sophie Gagnon, vice-présidente des affaires publiques et de la responsabilité sociétale.

Dans un rapport de 2018, l'organisme suggérait notamment d'améliorer les aménagements existants et de modifier la signalisation pour rendre la voie plus sécuritaire, notamment pour les piétons et les cyclistes.

Josée Legault

Dans sa chronique Ne touchez pas à la voie Camillien-Houde, publiée dans Le Journal ce mardi, Josée Legault reproche à Valérie Plante de mener une guerre à l’automobile.

«Le mont Royal n’est pas qu’un parc. C’est un mont. Ce mont, il relie l’est et l’ouest de Montréal. En cela, Camillien-Houde n’est pas un vulgaire transit. C’est un liant physique essentiel entre les Montréalais eux-mêmes», écrit la chroniqueuse.

Simon Jodoin

À l'émission Le 15-18 sur ICI Première, le chroniqueur Simon Jodoin a dénoncé le manque de vison de l’administration Plante en ce qui concerne le transport collectif et le manque d'options pour les citoyens qui vivent à l’est du mont Royal.

«Comment peut-on penser à un tel projet sans que l’accès pour les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées, les gens pour qui la randonnée n’est pas une option ou juste moi qui a la flemme, ne soit pas pensé "à terme", mais bien plutôt d’emblée, en amont, avant? [...] Est-ce que ça veut dire que tout ce beau monde arrivant de l’est devra aller attendre l’autobus à la station Côte-des-Neiges ou à Guy [Concordia]? Et l’offre bonifiée, ça veut dire quoi, au fait?», se questionne le chroniqueur.

Le clan pour la fermeture complète

La direction de la santé publique de Montréal

La directrice de santé publique de Montréal, la Dre Mylène Drouin, a décrit le plan de la Ville d’«audacieux, mais bien réfléchi».

Cette annonce de la ville de Montréal s’inscrit dans la foulée de nos recommandations. Elle permettra notamment de favoriser le transport actif et sécuritaire, d’améliorer la qualité de l’air et de valoriser la protection de la canopée à Montréal. https://t.co/vIlti42lmW — Dre Mylène Drouin, directrice santé publique Mtl (@Santepub_Mtl) September 13, 2023

«Je pense que c’est un geste courageux. On s’en va dans la bonne direction quand on a ce genre de projets», dit-elle.

Vivre en ville et Trajectoire Québec

Dans une lettre cosignée parue ce mardi dans Le Devoir, les deux organismes applaudissent l’initiative de la Ville de Montréal, tout en déplorant le «peu de considération» accordée au transport collectif sur la montagne.

Guillaume Pelletier

«S’il reste du temps pour ajuster le tir d’ici 2027, cette négligence s’inscrit dans une tendance inquiétante à tasser les transports collectifs au profit de préoccupations émergentes ou antiques, tout aussi légitimes soient-elles: verdissement, déplacements actifs, terrasses, stationnement, etc.», peut-on lire.

Équiterre et 15 autres signataires

Dans une lettre ouverte parue la semaine dernière dans La Presse, une quinzaine d’organismes accueille d’un bon œil la fermeture de Camillien-Houde. Parmi les organismes, on compte Équiterre, Vélo Québec, le Conseil régional de l’environnement de Montréal, l’Association québécoise des médecins pour l’environnement et la Fondation David Suzuki.

«Cette forêt urbaine verra son travail de climatiseur géant pour lutter contre les îlots de chaleur renforcé, son rôle d’éponge pour absorber les eaux de pluie amélioré et sa capacité de filtrer et purifier l’air augmentée, peut-on lire. Redonner de la place à la nature et aux humains, comme ce sera fait sur le mont Royal dans les prochaines années, ne devrait plus jamais être considéré comme un pari perdant.»

