Comme dans «The Last of Us», un premier homme infecté par une maladie fongique

Partager







Dans la série The Last of Us, un champignon déclenche une pandémie? Si vous pensiez qu'une telle situation est impossible dans la vraie vie, vous pourriez vous tromper: un homme aurait récemment été infecté par un champignon similaire à celui présenté dans la série.

• À lire aussi: Près de 60% des gens infectés tués: le champignon qui se répand aux États-Unis a déjà fait des morts au Québec

• À lire aussi: Des champignons pourraient causer la fin du monde comme dans «The Last of Us», mais c’est peu probable

Un homme de 61 ans originaire de l'Inde aurait récemment développé dans sa gorge la maladie de la feuille d’argent, selon une étude. Cette maladie fongique, qui s'attaque habituellement aux plantes, est causée par le champignon pathogène Chondrostereum purpureum.

Il s'agirait du premier cas d’un pathogène du genre transmis à l’humain, soutiennent les chercheurs. Ces derniers se font toutefois rassurants: le champignon qui a infecté l'homme n’est pas aussi dangereux que le Cordyceps, celui autour duquel tourne l'intrigue de la série de HBO.

L’homme, dont le métier implique de travailler avec des champignons, a été hospitalisé. Il avait une toux et une voix enrouée, avait de la difficulté à avaler et ressentait une grande fatigue, selon l’analyse du cas publiée dans le Medical Mycology Case Reports.

Les imageries médicales avaient révélé un abcès dans la gorge, causée par les champignons qui s’étaient répandus dans son corps tel des racines.

L’homme aurait développé l'infection après avoir été en contact ou à proximité de matériaux en décomposition − et donc de champignons végétaux − dans le cadre de son travail.

Des infections courantes, sauf que...

Des maladies fongiques comme la teigne, le pied d’athlète, le muguet ou la mycose des ongles sont courantes et touchent plusieurs personnes. L'infection contractée par le sexagénaire n’avait toutefois rien à voir avec ces maladies.

Pour le traiter, les médecins ont demandé l'aide du Centre de recherche sur les champignons de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Après deux mois de traitement, l’homme de 61 ans a guéri et l'infection a disparu.

PHOTO Medical Mycology Case Reports

Probable, une pandémie fongique?

L’apocalypse qui survient dans The Last of Us ne risque pas d'arriver de sitôt.

Les champignons pathogènes ne se transmettent généralement pas d’humain à humain, affirmait en février dernier à 24 heures le responsable du secteur mycologie à l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), Philippe Dufresne.

Il est possible de contracter une infection fongique par les spores en suspension dans l’air, mais ces infections ne risquent pas de provoquer la fin du monde.

La température du corps humain serait également trop élevée pour qu’un champignon puisse proliférer.

À voir aussi: