Des Français servent du McDo à leurs noces et se font ridiculiser sur le web

Partager







La France est considérée par plusieurs comme le berceau de la grande gastronomie.

• À lire aussi: Les fans de Swift pensent qu'elle a mis son chum sur la mappe même il a gagné le Superbowl deux fois

Pourtant, un couple fraîchement marié a créé la polémique en choisissant de servir des repas de fast-food lors de son mariage à Paris, en France, au lieu du traditionnel et coûteux dîner en trois services.

Thomas Billaudeau, 27 ans, et sa femme Ophélie, 25 ans, ont fait livrer plus de 300 burgers, wraps et McCroquettes de McDonald's pour leurs invités.

Ils ont partagé la vidéo de cette décision sur TikTok, suscitant 2,3 millions de vues. Les critiques n'ont pas tardé, certains les accusant d'être radins.

Cependant, le couple a expliqué qu'ils avaient opté pour cette option moins chère pour s'assurer que tous leurs invités apprécient la nourriture.

«Nous avons regardé les prix de certains traiteurs, mais je suis difficile en matière de nourriture.»

«J'avais peur que l'on paie quelque chose que l'on n'aimerait pas. Si vous allez payer, autant avoir quelque chose que vous aimez.»

Malgré les critiques, certains internautes ont soutenu leur choix, soulignant qu'il valait mieux éviter de s'endetter pour un seul repas de mariage.

Aussi sur le Sac de chips: