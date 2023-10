Voici comment la culture du gym a évolué

Partager







Quand vous pensez à la faune typique d’un gym, vous vous imaginez peut-être des pros des squats armés de boissons protéinées, qui passent des heures à travailler leurs muscles. Et pourtant !

Aujourd’hui, grâce aux professionnels qui la façonnent, la culture du gym s’éloigne des clichés. On ne compte plus les calories : on donne maintenant la priorité au bien-être plutôt qu’au paraître.

Adieu, performance à tout prix

Aujourd’hui, les besoins et les objectifs de la clientèle qui franchit la porte des gyms sont différents. Jenipher Bisson, kinésiologue et entraîneur personnel chez Nautilus Plus, le concède : fini la perte de poids à tout prix !

« Maintenant, ce n'est plus juste le résultat ou la performance qui compte. C'est beaucoup plus axé sur le bien-être général et le confort », souligne-t-elle. Ses clients veulent, par exemple, réduire leur douleur au dos ou aux épaules ou encore diminuer leur prise de médicaments, indique la kinésiologue.

Elle mise donc sur l’accompagnement et l’encadrement pour atteindre les objectifs personnels de chacun, et ce, peu importe leur niveau de condition physique initial.

Claudia Bernier, entraîneur personnel, renchérit : « Ce qui est aussi important pour moi, c'est le plaisir dans l'entraînement ». Adieu, donc, la pression d’aller au gym seulement pour performer ou atteindre des résultats précis. Le fameux dicton no pain, no gain a été relégué aux oubliettes.

Du côté de la nutrition, les choses ont aussi évolué : l’approche directive et plus stricte des nutritionnistes est plutôt devenue collaborative et flexible.

« Le contenu de l’assiette est maintenant tout aussi important que la relation de la personne avec son alimentation et son corps. On se concentre autant sur le processus que sur le résultat et ainsi, on a un impact significatif sur la qualité de vie globale des gens », mentionne Dorothée Buteau-Poulin, nutritionniste et superviseure en nutrition chez Nautilus Plus.

Garder la forme... et la motivation

Alexandre Despatie, ancien plongeur olympique et maintenant ambassadeur de Nautilus Plus, a laissé sa carrière d’athlète derrière lui.

Au fil du temps, sa relation avec l’entraînement a changé : « Aujourd’hui, mon désir d’aller au gym réside plutôt dans un objectif d’amélioration de ma santé générale. Quand j’étais athlète, je visais la performance. Maintenant, je vise un meilleur bien-être », explique-t-il.

Après avoir quitté sa carrière de plongeur, Alexandre Despatie a consulté plusieurs entraîneurs qui ont, indique-t-il, manqué d’écoute ou de compréhension face à ses nouveaux besoins. L’acharnement de certains professionnels envers son passé d’athlète l’a découragé, le poussant à lâcher l’entraînement à quelques reprises.

Antoine Authier, kinésiologue et entraîneur personnel d’Alexandre Despatie, le note : « Bien que l’on puisse croire qu’un ex-athlète olympique devrait être encadré différemment, mon approche à titre de kinésiologue auprès d’Alex n’avait rien de différent du reste de ma clientèle », souligne-t-il. Ainsi, grâce au plan de son entraîneur, Alexandre conserve sa motivation et sa forme.

Il faut dire que les mœurs ont beau avoir évolué, une chose ne change pas : garder la clientèle motivée reste un bon défi.

Pour y arriver, Nautilus Plus met en place plusieurs formules, comme l’abonnement Boomerang, conçu pour encourager financièrement les membres à demeurer assidus en leur donnant une ristourne de 1,50 $ pour chaque visite quotidienne au gym.

Également, pour assurer l’assiduité à moyen et long terme, Antoine et ses collègues s’assurent de créer un programme d’entraînement personnalisé réfléchi en cohérence avec la condition physique de la personne, en plus d’inclure des suivis périodiques.

Nautilus propose aussi un accès à la plateforme d’entraînement et de nutrition en ligne Ultime Fit et à l’application mobile exclusive comprenant plusieurs données, dont le plan d’entraînement et le taux d’achalandage des différents centres en temps réel.

Enfin, différents cours de groupe (yoga, zumba, Power Fit) et types d’entraînement (fonctionnel avec tapis gazon, RIG, cordes à bateaux, TRX, etc.) sont également offerts dans le réseau de gyms à travers la province.

