Trudeau et Legault lancent le projet de méga-usine

Partager







Les premiers ministres du Canada et du Québec Justin Trudeau et François Legault se sont réunis à Montréal jeudi matin afin d’annoncer la construction de la nouvelle méga-usine de cellule à batterie de la suédoise Northvolt. Ce projet de 7 milliards de dollars, dont 1,4 milliard de fonds publics québécois, ne plait pas à des citoyens de McMasterville, où l'usine verra le jour.

Avec ce nouveau joueur, le Québec aura maintenant sur son territoire tous les maillons de la chaîne de production des voitures électriques, s’est réjoui François Legault. «On ne va pas seulement exporter nos ressources naturelles comme par le passé, on va les transformer ici», a-t-il salué.

L’ensemble du projet intitulé Northvolt Six couvrira une superficie de 318 terrains de football américain à McMasterville et Saint-Basile-le-Grand, sur la rive-sud de Montréal. À terme, Northvolt souhaite produire suffisamment de batteries pour alimenter environ 1 million de véhicules électriques par année.

La première phase du projet, l’usine dont la construction est projetée à McMasterville, en bordure de la rivière Richelieu, générera jusqu’à 3000 emplois dans la région selon l’entreprise.

Le Québec et le Canada engageront conjointement jusqu’à 2,7 milliards de dollars dans le projet. En plus de ce soutien financier, le provincial et le fédéral se sont engagés à offrir une aide financière à la production qui prendra la forme d’un crédit.

Ils s’inspirent du crédit pour production manufacturière de pointe du Inflation Reduction Act américain, la politique du président Joe Biden visant à accélérer la transition énergétique du pays. Northvolt recevrait donc l’équivalent de 35 dollars américains pour chaque kWh de sa production utilisé pour fabriquer des batteries.