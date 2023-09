6 conseils pour ne pas taper sur les nerfs à votre chauffeur Uber

Partager







Donner une mauvaise adresse, oublier des items sur la banquette arrière ou ne pas donner de pourboire: dans un billet publié sur Business Insider, un chauffeur Uber nous donne des conseils pour être un client parfait lors de prochaine course.

1. Assurez-vous d’avoir la bonne adresse

«Votre application devine d’abord où vous vous trouvez, mais elle peut vous mettre du mauvais côté d’une rue animée ou vous éloigner de plusieurs pâtés de maisons, mentionne celui qui est chauffeur pour Uber depuis huit ans à Washington. Assurez-vous que l’adresse que vous confirmez est exacte ou entrez une adresse à proximité où vous pouvez marcher.»

Et si le chauffeur vous contacte, répondez: il essaie surement de vous trouver!

2. Pas du pick up sur le coin d’une rue

Ne vous attendez pas à être pris en charge à l’intersection d’une artère importantes!

«Lorsque vous êtes à une intersection très fréquentée ou dans une foule qui quitte un événement ou un bar animé, essayez de marcher un pâté de maisons ou deux, puis définissez votre emplacement. On se retrouvera plus facilement. De plus, vous pouvez économiser de l’argent en sortant d’une zone achalandée», conseille-t-il.

3. Ne mangez pas dans la voiture

Lorsqu’un passager mange pendant le trajet, il y a presque toujours un gâchis sur la banquette arrière.

«On n’a pas le temps de nettoyer entre deux trajets, précise le chauffeur Uber. L’autre jour, j’ai remarqué qu’un client se récurait les dents, et il a juste jeté son cure-dent sur le tapis de la voiture.»

4. Débarquez sécuritairement

On ne sort pas d’une voiture comme bon nous semble, rappelle Greg Erken.

«J’ai découvert très tôt que les passagers ouvraient parfois la porte et sortaient dans le trafic venant en sens inverse, ou même commençaient à sortir alors que la voiture était encore en mouvement, écrit-il. J’ai vite appris à verrouiller les portes jusqu’à ce que mes passagers puissent sortir en toute sécurité.»

5. N’oubliez rien dans l’auto

Greg Erken charge des frais de 20$ pour rendre à un client un objet oublié dans sa voiture. Ce montant n'est généralement pas suffisant pour couvrir son temps et le kilométrage qu'il doit parcourir pour aller porter l'item au client, dit-il.

«Selon mon expérience, la plupart des gens qui laissent des choses dans ma voiture ne donnent pas de pourboire quand je leur rends», regrette le chauffeur. Une fois la course terminée, il demande maintenant à tous ses clients s'ils ont leur téléphone et toutes leurs affaires.

6. Si vous tipez (ou pas), ils le savent

«Si tu me donnes un pourboire demain, ou dans deux semaines, je verrai le compte-rendu à jour, explique le chauffeur. J’ai remarqué que les gens qui disent “Je vais vous donner un pourboire via l’application” ne le font presque jamais.»

«Les gens qui donnent un pourboire ne le disent pas, ils ne font que le faire. Tout simplement.», ajoute-t-il.

