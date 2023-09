Des pluies torrentielles inondent les rues de New York

Partager







Les précipitations intenses qui s’abattent sur le nord-est des États-Unis depuis la nuit dernière ont transformé certaines rues de New York en dangereuses piscines. Alors qu’on attend jusqu’à 15 centimètres de pluie en une journée dans la région, les autorités ont émis des avertissements d’inondations soudaines et invitent les New-Yorkais à limiter leurs déplacements.

Des images de rues complètement inondées dans Brooklyn se sont multipliées sur les réseaux sociaux.

Des avertissements de crues éclairs ont été émis pour les rues, autoroutes et viaducs de Manhattan, de Brooklyn et de Queens vers minuit, puis pour le Bronx et Staten Island plus tard ce matin. 8,5 millions de personnes vivent dans les zones touchées par ces avertissements.

Même si les autorités ont invité la population à éviter les déplacements non essentiels et à prioriser le transport en commun, de nombreux automobilistes et piétons ont tenté de braver les rues inondées.

Le service du métro de New York a lui aussi été affecté, en particulier dans l’arrondissement de Brooklyn.

À l’aéroport de LaGuardia, les inondations ont coupé l’accès à un des terminaux.

Les précipitations, qui ont commencé dans la nuit de jeudi à vendredi, tombaient à un rythme d’un à deux pouces par heure ce matin (2,5 à 5 centimètres par heure environ). On s’attend à ce que la pluie continue de tomber jusqu’à ce soir sur la région de New York, du New Jersey, de la Pennsylvanie et du Connecticut.

NYC right now. Rainfall intensity is increasing as the planet heats as scientists have warned. We are heading for irreversible breakdown as we’ve been warned about for decades pic.twitter.com/Njj84cg6iC — Matthew Todd 🌏🔥 (@MrMatthewTodd) September 29, 2023

Puisque les précipitations reçues lors de la tempête Ophelia la semaine passée n’ont pas encore été totalement absorbées par les sols, quelques centimètres de pluie sont suffisants pour causer des inondations dans la région. On attend près de 12 cm supplémentaires de pluie aujourd’hui à New York et même 15 cm dans certaines parties de Long Island, du New Jersey et dans la vallée de l’Hudson.

Plusieurs facteurs exacerbent le risque d’inondation dans la région, dont la super lune de la nuit passée.

Alors que les pluies importantes deviennent de plus en plus intenses et fréquentes en raison des changements climatiques, de nombreuses grandes villes comme New York devront adapter leurs infrastructures.

En 2021, l’ouragan Ida avait complètement paralysé la métropole et avait causé la mort de plus d’une cinquantaine de personnes dans la région.

− Avec les informations du New York Times, CNN et ABC.