OPINION: On devrait interdire les publicités de voitures

Ce n’est pas un secret: la publicité influence nos choix de consommation. Dans un monde qui tente de lutter contre les changements climatiques, devrions-nous limiter les tentations d’achats polluants...en abolissant par exemple les affichages et annonces de voitures à essence?

Si on me demande mon avis (et ça tombe bien puisque c’est exactement ce que je compte faire), je dirais oui, sans hésiter.

Les publicités sont un reflet de notre société, et si nous voyons quotidiennement, sur nos écrans, des personnalités chouchous vanter les 15 millions de chevaux d’un VUS sur le bord d’une route de campagne, comment pouvons-nous être convaincus que la façon la plus cool de se déplacer, c’est en vélo et en train de banlieue?

Renversons la tendance

Une campagne, propulsée par Équiterre depuis 2 ans, demande au gouvernement fédéral d’interdire la publicité de tous les véhicules à essence d’ici 2025, en plus de resserrer dès maintenant leur cadre réglementaire, particulièrement les publicités liées aux véhicules lourds et davantage énergivores.

C’est une initiative pleine de gros bon sang, puisque les gouvernements veulent de toute façon interdire la vente de véhicules à essence au Québec et au Canada dès 2035... et que le danger écologique de ces bolides, il ne débute pas qu'en 2035!

Si l’État n’a pas hésité à interdire la promotion de certains items considérés comme dangereux pour la santé publique au cours des dernières décennies, il devrait en être tout autant pour la marchandise qui menace nos écosystèmes et l’air qu’on respire.

La popularité des camions légers (VUS), dont les émissions de GES ont augmenté de 161% en 30 ans, serait-elle dûe à la pléthore d’annonces vantant son espace parfait pour la famille ainsi que son sentiment de sécurité? Je mettrais ma main au feu que oui. Même les célibataires habitant à Montréal s’en procurent désormais sans se poser de questions.

Suffit, l’acceptabilité sociale!

Les jeunes visés par les combustibles fossiles

Comble de la catastrophe, des influenceurs ont désormais mis l’épaule à la roue pour faire briller encore plus les sociétés pétrolières et gazières.

En plus de tous ces car influencers, qui glorifient l’esthétique et la conduite automobile à leurs millions d’abonnés, des compagnies pétrolières partout à travers le monde s’associent à des créateurs qui s’adressent à la jeune génération, afin qu’ils fassent la promotion de leur programme de récompenses. Une autre façon de banaliser les énergies fossiles et ce, dès l’adolescence.

Il est temps de revoir notre relation à l’automobile, et ça commence par les images qu’on nous brandit dès l’enfance!

À la place d’offrir des minis Mercedes aux enfants à Noël, pourrait-on leur donner un jeu mettant en scène des autobus et des vélos? Et tous les efforts déployés pour qu’une machine à 4 roues semble aussi sexy et élégante que Marilyn dans sa robe blanche, pourraient-ils être redirigés vers des publicités qui glorifient plutôt... le transport actif et l’autopartage?

Si on ne change pas et si on ne réglemente pas l'image globale de ces items hautement menaçants pour notre planète, les êtres humains continueront d’assumer... qu’ils sont indispensables au bon fonctionnement de notre société!