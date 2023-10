Les 12 meilleurs endroits pour faire du glamping au Québec

Partager







Vous détestez le camping, mais vous êtes prêts à faire des compromis en optant pour un week-end de glamping? Cet article vous est adressé!

La contraction des mots glam et camping est rapidement devenue une promesse de confort et la source de nombreux compromis. Voyez le glamping comme un hébergement immersif en nature qui promet tout le luxe et les commodités d’une chambre d’hôtel.

Les sites de glamping se font plus nombreux dans la province (au plus grand bonheur des personnes qui cherchent à s’éviter une fin de semaine à dormir sur un matelas de sol).

Voici donc les 12 meilleurs endroits où faire du glamping au Québec.

Il faut rouler environ 30 minutes à partir de La Malbaie, sur les routes de l’arrière-pays, pour arriver jusqu'à Territoire Charlevoix. Le site a ouvert ses portes en février 2022 et propose 15 emplacements de camping sauvage, ainsi que 5 refuges rustiques conçus par la firme d’architecture montréalaise L’Abri. Pour se rendre aux refuges (ou aux campings), il faut laisser la voiture au stationnement et marcher entre 200 m et 800 m sur des sentiers présentant généralement un certain dénivelé. Cela dit, d’un autre côté, il est aussi possible de se commander un latté sans quitter les lieux grâce à la «buvette forestière» qui s’y est installée cet été. Oui Oui Charlevoix, petite sœur de Oui Oui Québec, vous attendra dans le pavillon d’accueil avec un décor aéré, de la belle vaisselle vintage, des tartines à base de focaccia maison et de délicieux cafés! La totale!

Voir les différents hébergements du site ici

Les tentes de glamping d’Huttopia Sutton ne sont plus un secret pour personne! L’endroit s’attire plusieurs éloges du côté de son resto dans les bois servant des pizzas maison (à faire livrer dans votre tente). Pour une expérience de glamping au pied du mont Sutton, il n’y a pas de meilleure option. L’endroit propose plusieurs options de «prêt à camper» qui ne font pas de compromis sur le confort. Les campeurs (ou glampeurs, non?) profiteront de l’électricité, un coin cuisine, une salle de bain et un espace extérieur.

Voir les différents hébergements du site ici.

Le parc régional du Poisson Blanc est une destination bien connue des amoureux de camping et de plein air. L’endroit propose des terrains de camping sur des îles privées, mais aussi des yourtes et des microrefuges pour les personnes qui préfèrent le «glamping». Les microrefuges du Parc offrent une expérience unique d’immersion autonome en nature au bord du magnifique réservoir du Poisson Blanc. Desservis par du wifi, c’est l’environnement idéal pour venir remplir ses poumons d’air frais entre deux meetings. Coup de cœur pour le Grand Pic (un hébergement pour quatre personnes) qui coûte en semaine 199$ par nuit en basse saison et 149$ par nuit l’hiver avec un minimum de deux nuits. Sinon, la fin de semaine, préparez-vous à payer 229$ par nuit en basse saison et 199$ par nuit l’hiver avec un minimum de 3 nuits. Cependant, pour réserver, vaut mieux se prendre d’avance comme les espaces de camping et les microrefuges se réservent (très) vite.

Voir les différents hébergements du site ici.

À Racine en Estrie, les cabines Laö jouissent d’un emplacement rêvé au coeur de la forêt. Les voyageurs profitent de plusieurs options d’hébergement à choisir selon votre degré de confort. Les plus aventureux miseront sur la cabine Labsölu qui convient à deux personnes. Les grands groupes opteront plutôt pour la cabine «Instafamous» VÜ du Top qui convient à 4 à 6 personnes.

Voir les différentes options d’hébergement ici

Envie d’un séjour en Gaspésie? ÈST éco-cabines peuvent vous accommoder avec des hébergements de glamping qui font rêver. La cabine [thuya] peut accueillir deux personnes. Elle comprend une cuisinette toute équipée et une toilette compost. Les cabines [ublo] sont juchées sur le bord de la falaise. Les voyageurs profitent donc d’une vue imprenable sur la Baie-des-Chaleurs. La cabine contient deux lits queen superposés et peut accueillir quatre personnes avec possibilité d'ajout d'un lit d'appoint simple. La cuisinette est équipée de ronds à induction, four grille-pain, accessoires de cuisine et d'un petit réfrigérateur. Il n'y a pas d'eau courante dans les unités. Un réservoir est fourni et peut être rempli au bâtiment d'accueil qui se trouve à quelques mètres de la cabine. Pour votre confort, la cabine est munie d'une toilette au compost. Sinon, un bloc sanitaire à proximité contient trois salles de bain complètes spacieuses et privées question de desservir les cabines. Pour assurer la quiétude dans la cédrière, les voitures ne sont pas admises dans les sentiers. Un stationnement est situé à l'entrée du site.Un petit chariot pour transporter les bagages est également à votre disposition pour rejoindre votre cabine.

Voir les éco-cabines ici

Chez les dômes Charlevoix, vous aurez droit à une très haute expérience de glamping. Situés à flanc de montagne à Petite-Rivière-Saint-François, ces dômes signés par la firme Bourgeois Lechasseur proposent une grande intimité et une vue à couper le souffle sur la nature et le fleuve. Ils peuvent accueillir jusqu’à 4 voyageurs, puisqu’un deuxième lit queen est installé en hauteur. Cuisine complète, espace foyer, spa et salle de bain raffinée (avec plancher chauffant pour les frileux), vous vous sentirez comme dans un luxueux chalet.

En savoir plus ici

Nouveau site enchanteur à Mont-Tremblant, Farouche offre des chalets A-Frame où il fait bon poser ses bagages autant l’été que l’hiver. Au cœur d’une forêt Laurentienne, au bord de la rivière du Diable qui traverse le parc national du Mont-Tremblant, se trouvent 7 refuges qui donnent l’impression de dormir dans un pignon à même le sol. Ces « tentes », à proximité les unes des autres, ont été imaginées pour procurer un accueil chaleureux en toute simplicité. Les refuges sont uniquement meublés d’un lit king, d’un minifrigo, d’une banquette et d’un foyer. La salle de bain privée se trouve à quelques pas des hébergements.Chaque nuitée donne également droit à 45 minutes d’accès exclusif au bain nordique. En dehors des plages horaires préalablement réservées par les autres visiteurs, le bain demeure accessible pour tous.

Prix de l'hébergement pour une nuit : à partir de 199$

Voir les cabines A-Frame ici

Situé dans un environnement paisible et enchanteur à moins de 45 minutes d'Ottawa-Gatineau, Borefüge vous permettra de vivre un séjour dans un hébergement insolite en plus de pouvoir pratiquer plusieurs activités à proximité. Sur place, on vous encourage à choisir une yourte. Construites originalement par les peuples nomades mongols, les yourtes quatre saisons sont équipées et peuvent accueillir jusqu'à 6 personnes (des frais peuvent s'appliquer). Son dôme de plus de 1,4 m de diamètre en fait un prêt-à-camper incontournable.

En savoir plus

Repère Boréal est surtout connu pour ses microchalets et ses refuges uniques ainsi que pour son site enchanteur situé dans la superbe région de Charlevoix. Coup de cœur pour l’hébergement UHU situé en hauteur. Avec un intérieur qui donne l’impression de se retrouver dans un cocon intime, l’endroit ne fait qu’un avec la nature qui l’entoure grâce à sa fenestration unique. Il vous coûtera 329$ la nuit et un minimum de deux nuits est requis.

Voir tous les refuges offerts ici

Secret encore bien gardé, les Refuges Perchés offrent 20 refuges uniques, confortables et tout-équipés dans un environnement naturel hors du commun...et surtout hors réseau! Les cabanes perchées dans les arbres n’ont pas l’électricité et il faut marcher en forêt pour y accéder. Cette expérience risque de parler aux personnes qui recherchent une expérience en milieu sauvage, mais qui tiennent à un minimum de confort. Toutes les cabanes dans les arbres sont isolées, chauffées au bois, meublées avec des lits confortables et équipées pour la cuisine. À l’extérieur, elles disposent toutes d’une terrasse ensoleillée, d’un foyer extérieur et d’une table de pique-nique. Les toilettes sèches sont situées à courte distance de chaque cabane.

Bon à savoir: Les chiens sont les bienvenus dans les cabanes dans les arbres.

Voir tous les refuges offerts ici

Pour une expérience hors du commun, dirigez votre choix vers l’Hôtel UNIQ au Domaine Saint-Bernard. Le site comprend 20 chambres en tente écoresponsable qui invitent au lâcher-prise. Un séjour en tente UNIQ inclut une aire de cuisine commune, un feu, des toilettes et des douches chaudes partagées ainsi que des activités quotidiennes pour animer vos journées.

Voir tous les refuges offerts ici

Chez Kabania, optez pour les cabanes sur pilotis qui vous promettent un séjour rustique dans les arbres. Pour l’avoir testé, on vous promet que c’est ultra romantique pour les couples! Pour cuisiner et faire sa toilette, il faut se diriger vers le bâtiment commun qui comprend une cuisine entièrement équipée, une salle de bain, des douches et une salle de séjour. Le site propose en plus des cabanes, des gîtes et des chalets.

À partir de 125$ / nuit (prix pour 2 personnes)

Minimum de 2 nuits les week-ends et 3 nuits les longs week-ends

Voir toutes les options d’hébergement ici

