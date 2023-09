Les extraterrestres «n'iront pas se cacher derrière des buissons», dit un spécialiste

Partager







L’actualité paranormale est particulièrement riche depuis le début de l’année, de quoi exciter les chasseurs d’ovnis et autres ufologues amateurs. Mais une question se pose: sommes-nous sur le point de rencontrer le troisième type? On en a jasé avec Christian Page, journaliste spécialiste des phénomènes mystérieux.

Retour sur l’actualité des derniers mois

En février, un objet volant est détecté et abattu par le Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD ) dans le nord du Canada, après deux événements similaires en Alaska et en Caroline du Nord.

) dans le nord du Canada, après deux événements similaires en Alaska et en Caroline du Nord. En mai, la NASA tient sa première réunion publique sur les ovnis, que l’agence spatiale américaine appelle désormais les «phénomènes anormaux non identifiés» (PAN).

sur les ovnis, que l’agence spatiale américaine appelle désormais les «phénomènes anormaux non identifiés» (PAN). Au mois de juillet, un ancien officier du renseignement américain, David Grusch, déclare devant le Congrès – et sous serment – que les États-Unis détiennent des fragments d’appareils d’origine «non humaine».

Le 14 septembre, de prétendues momies extraterrestres sont présentées par Jaime Maussan devant le Congrès mexicain.

24 heures: Que sait-on sur ce David Grusch et sur la solidité de son témoignage devant le Congrès amnéricain?

Christian Page: David Grusch n'est pas un illuminé. Il a une carrière, une carrière militaire tout à fait honorable, il a servi en Afghanistan. Mais ce qu'il raconte, est-ce pour autant la vérité?

Lorsque David Grusch dit que des gens lui ont confié ces informations, est-ce qu'il ment? Certainement pas. Mais est-ce que l'information qui lui a été transmise est juste? Est-ce qu'il a été manipulé par de fins renards qui ont voulu tirer quelque profit de son témoignage au Congrès?

Ce qui est troublant, c’est son discours, qui ressemble étrangement à des discours qu'on connaît depuis les années 80 et qui ont alimenté une presse un peu fantaisiste. L'un des porte-paroles de ce courant était un certain Robert Lazar, Bob Lazar, qui a raconté avoir travaillé dans la zone 51 et qui a été complètement discrédité depuis.

A-t-il au moins des preuves de ce qu’il avance?

David Grusch ne veut pas mentionner qui sont ses sources d'information. À plusieurs reprises, il va s'esquiver lorsqu'on lui pose la question «Qui vous a dit ça?» ou «D'où ça vient?». Il dit qu’il pourra en parler en privé, mais pas devant le Congrès. Il est venu raconter quelque chose qu'il croit fondamentalement en vrai, mais n'a apporté aucune preuve matérielle.

Le 12 septembre, le Congrès mexicain a vécu un moment digne d’un film de science-fiction. Un ufologue est venu exposer deux momies qui seraient, selon lui, de petits extra-terrestres à trois doigts découverts en 2015 dans une ville d’Amérique du Sud. Que faut-il penser de ce témoignage?

On comprend bien que lorsque le gouvernement mexicain annonce qu'il va tenir des auditions au Congrès pour parler d'ovnis, bien évidemment, il y a des gens qui ont des intérêts et qui se disent «Quelle belle tribune!».

C'est là qu'arrive ce fameux Jaime Maussan. Il faut savoir qu’il est davantage un entrepreneur, un entertainer. Il anime sur la première chaîne du Mexique une émission hebdomadaire sur les ovnis et le paranormal. Il a été impliqué dans à peu près toutes les grandes fraudes qui ont marqué l'histoire des ovnis et du paranormal depuis les 20 dernières années, pas seulement en Amérique centrale.

Ces histoires de petites momies dont deux ont été présentées au Congrès mexicain sont donc des supercheries?

L'histoire des momies, elle n’est pas nouvelle. Elle apparaît en 2015. On est au Pérou, dans la région de Nazca, une région qui est très riche en folklore sur les ovnis. C'est là qu’on retrouve ces fameux géoglyphes, que certaines théories associent à des pistes d'atterrissage pour soucoupes volantes.

Dans cette même région des Andes péruviennes, on retrouve également des Premières Nations, notamment les Paracas, qui pratiquaient la déformation crânienne. C'était à la fois pour des questions d'esthétisme et, en même temps, pour différencier les différentes classes sociales.

Ces fameux crânes allongés découverts par des archéologues et des anthropologues sont associés par les tenants de théories paranormales à des extraterrestres. Les archéologues et les paléontologues qui se sont penchés sur ces histoires ont vite établi que tout ça était de la fraude. Les momies seraient en fait de véritables momies de Paracas qu'on aurait malheureusement mutilées pour faire croire qu'il s'agissait de momies extraterrestres...

Jaime Maussan, de son côté, s’est dit qu'il y avait des sous à faire avec ça. Donc, il a acheté un certain nombre de ces momies.

Au-delà de ces témoignages, a-t-on déjà documenté un signe, une preuve irréfutable, qui pourrait laisser penser qu’il y a une vie dans l’univers?

Souvent, lorsque l'on parle de ces histoires de PAN ou d'ovnis, on se demande: «Est-ce que nous sommes seuls dans l'univers?»

À mon avis, ces deux débats sont complètement différents. Le fait qu'il y ait de la vie dans l'univers n'impacte pas vraiment la question des ovnis. C'est ce que j'appelle le syndrome du kangourou. On est tous d'accord que les kangourous existent, mais si quelqu'un dit avoir vu des kangourous se balader, par exemple, sur la Place Rouge, on va se dire on a besoin de preuves supplémentaires.

La grande question est la suivante: «Si la vie existe dans l'univers, ce qui est très certain, est-ce que cette vie va nous rendre visite?»

Que faudrait-il désormais pour en avoir le cœur net une bonne fois pour toutes?

Il y a quelques semaines, la NASA a publié un rapport dans lequel elle propose différentes avenues pour améliorer la collecte des données. Parce qu'il est là le talon d'Achille: le manque de données pertinentes. Car on peut dire n'importe quoi. Même un pilote, aussi chevronné soit-il, qui dit qu’il a vu un objet qui se déplaçait plus vite qu'un avion conventionnel, ça n'ajoute strictement rien à la démarche scientifique.

C'est ce que veut faire la NASA, avoir des données beaucoup plus pertinentes, beaucoup plus concrètes, ancrées dans la pensée scientifique.

Avec tous les enjeux auxquels doit faire face l’humanité (changements climatiques, guerres, immigrations de masse, etc.), l'humanité est-elle disposée à croire véritablement en l’existence des extraterrestres?

On s'habitue rapidement à l'extraordinaire, puis on passe à autre chose. On s'est tous enthousiasmés avec l'atterrissage de Persévérance sur Mars. On nous dit: «Voilà, la mission de persévérance, c'est de documenter la vie extraterrestre». Parfait, mais le lendemain, on en était déjà rendus à parler des déboires de Britney Spears et de son amoureux...

Mais alors, sommes-nous prêts à accepter qu’il y ait de la vie ailleurs dans l’univers?

Je pense que l'humanité est prête. Mais si demain matin on devait dire qu’il y a de la vie dans l'univers et qu’on est visité, on devrait le faire avec beaucoup de prudence. Parce qu'évidemment, si on est visité par des extraterrestres, c'est que forcément, ce sont des sociétés en avance sur nous. Et on le sait, à travers l'histoire humaine, le contact de sociétés primitives avec des sociétés plus évoluées ne s'est jamais terminé de la bonne façon pour les sociétés primitives.

Je crois aussi que si on était visité par des extraterrestres, ils ne joueraient pas à cache-cache avec les chasseurs de l'armée américaine. Le jour où les extraterrestres arriveront, ils seront là. Ils n'iront pas se cacher derrière des buissons, enlever monsieur et madame Tout-le-Monde ou voler des poules. Ces scénarios paraissent des scénarios directement empruntés à de la science-fiction de série B.

Est-il possible qu’on nous cache des preuves?

Aujourd'hui, il existe à peu près autant de caméras disponibles qu'il y a d'humains sur Terre. On parle à la fois de votre téléphone portable, des appareils photo du photographe professionnel, mais également de toutes les caméras installées sur les intersections routières, sur la devanture des bâtiments, etc. Et aucune des photos tirées de ces caméras ne permet d'obtenir des photos intéressantes...?