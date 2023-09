On est allé dans une cérémonie de pleine lune

Partager







Connaissez-vous quelqu'un qui sort ses cristaux les soirs de pleine lune pour les recharger? Ou peut-être qu’une de vos tantes nettoie son énergie avec de la sauge lorsque la Lune brille de mille feux.

Annabelle Renzo, joueuse de harpe, organise les évènements Sérénité Sonore depuis sept ans à Montréal. Chaque mois, une vingtaine de personnes déboursent 55$ pour une méditation guidée.

«C’est toujours plein, affirme Annabelle Renzo. C’est la tendance. On veut des rituels dans nos vies pour se déposer hors du temps, hors du quotidien».

Erik Peters/AGENCE QMI Une pleine lune à Montréal en 2015.

Fermer les yeux et respirer

En août, 24 heures a rejoint Andrée Anne Cadieux au Lac aux Castors, dans le parc du Mont-Royal. Ce soir-là, on annonçait une super lune bleue.

Avec des amis, elle organise, les soirs de pleine lune, des cérémonies pendant lesquelles des particpants méditent, dessinent et font des exercices de respiration.

Avant le coucher du soleil, Andrée Anne Cadieux nous explique comment ce genre de célébration a changé sa vie. «J’ai vu à quel point j’avais du pouvoir et je pouvais manifester ce que j’avais envie d’avoir dans ma vie, dit-elle. Avec une amie, on a voulu partager ça avec notre communauté.»

«Les cérémonies de pleine lune, c'est quelque chose qui était pratiqué par nos ancêtres depuis des millénaires. Tout comme les océans et les marées, la Lune a un effet sur l'eau. Parce qu’on est fait de 60 à 80% d'eau, c'est logique de penser que ça a un effet aussi sur nous», poursuit la Montréalaise.

Photo Axel Tardieu Andrée Anne Cadieux organise des cérémonies de pleine lune avec deux associés depuis un an.

• À lire aussi: 6 compagnies locales qui organisent des retraites de yoga pour s’évader cet hiver

Prendre le temps

Rafaelle Mackay chante pendant la cérémonie, alors que les participants − ce sont majoritairement des femmes − ont les yeux fermés.

«Avec des rituels, dit-elle, on peut prendre le temps de penser et recevoir toutes nos pensées: où je suis, qui je suis, comment je peux donner plus? On peut avoir ce moment de connaissance et de reconnaissance.»

Photo Axel Tardieu Catherine Bournival (au centre) et les autres écoutent en direct la musique de Rafaelle Mackay grâce à des casques Bluetooth.

Entre deux méditations les yeux fermés, les participantes peignent sur une toile blanche ce qui leur passe par la tête. Catherine Bournival, qui fréquente ce genre de soirées depuis sept ans, s’applique. À la fin de l'évènement, elle fera le plein de câlins auprès de ses voisins et voisines.

«Ça me permet de faire le point. J'ai mon petit journal. J'écris. C'est une bonne opportunité de se rappeler qu'on a le droit de rêver et de prendre une pause pour écrire nos rêves. C'est bon pour la pensée positive aussi», confie la femme de 35 ans.

L'avis d'un nouveau

Paul Peña, originaire de Colombie, assiste à sa première cérémonie de pleine lune. «Je me sens relax, vraiment calme, bien, positif», raconte-t-il une fois la soirée terminée.

«J'ai trouvé ma balance et ma tranquillité», poursuit celui qui affirme avoir passé une semaine difficile.

Photo Axel Tardieu Paul Peña est nouveau dans le groupe.

Que dit la Science?

Il n'existerait aucun lien entre les phases de la Lune et la fréquence des troubles psychologiques, selon la professeure en psychologie de l’Université Laval Geneviève Belleville.

Pourtant, 80% des infirmières et 64% des médecins sont d'avis que le cycle lunaire peut affecter la santé mentale des patients, selon des données recueillies par son équipe entre 2005 et 2008.

Photo Axel Tardieu Les cérémonies peuvent se tenir en intérieur ou en extérieur.

Une étude de 2019, menée sur 17 966 personnes dans deux cliniques psychiatriques en Suisse, n’a pas établi de liens entre les phases lunaires et la santé mentale.

Par contre, une étude de 2021 réalisée en Argentine et dans l’État de Washington, aux États-Unis, a montré qu'on pouvait avoir des problèmes de sommeil dans les trois à cinq jours précédant une pleine lune.