Un festival du saké débarque à Montréal et ça se passe la semaine prochaine

Le festival KAMPAI MONTRÉAL animera la métropole la semaine prochaine.

Cette fois, c’est le saké qui sera à l’honneur pendant une journée complète. Le 5 octobre prochain, les amateurs de cette boisson alcoolisée à base de riz sont conviés au Marché Bonsecours dès 18h.

Organisé par l’Association Saké Québec, le festival mettra en valeur plus de 150 sakés et alcools du Japon que vous pourrez déguster comme bon vous semble. Les chefs des meilleurs restaurants de bouffe japonaise de Montréal (lire ici Iru Izakaya, Ramen nakamichi , Restaurant Nozy, Thé Guru et Umami Montréal (100% végane) seront aussi sur place afin que vous puissiez vous régaler.

Pour participer à cet événement, vous devrez débourser 51.14$ pour un billet (en prévente). Votre billet d’entrée comprend 20 coupons de dégustation et un verre à l'effigie de l'événement.

Kampaï (santé) la gang!



5 octobre 2023 de 18h à 21h

Au Marché Bonsecours (350 rue Saint-Paul Est, Montréal)



Le site est accessible aux personnes à mobilité réduite

