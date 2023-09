[VIDÉO] Visite chez Béatrice: un appartement à 1287$ par mois dans Westmount

Partager







L’équipe de Silo 57 s’est lancé la mission de sillonner la ville de Montréal à la recherche de petites pépites locatives. Notre but? Vous ouvrir la porte de gens d’ici et découvrir leurs appartements pour une bonne dose d’inspiration quotidienne.

Cette semaine, on visite l’appartement de Béatrice, qu’elle partage avec son copain Julien et son chat Léon!

Niché au troisième étage d’un édifice du début du XXe siècle, l’appartement jouit d’un cachet singulier aux constructions de cette époque. Avec un peu de temps (et beaucoup de goût, il faut le mentionner!) Béatrice a réussi à mettre en valeur tout le caractère de son chez elle pour un résultat des plus chaleureux.

Visionnez la vidéo ci-haut pour faire la visite de cet appartement!

Q: Combien de pièces y a-t-il dans ton appartement?

Il s’agit d’un 4 1⁄2. Nous avons 2 chambres fermées, dont une qu’on utilise comme bureau.

Q: Depuis combien de temps habites-tu dans cet appartement?

Nous habitons ici depuis un peu plus d’un an.

Q: Comment as-tu trouvé cet appartement?

C’était la période de la folie des appartements. J’étais obsédé par la recherche, je regardais tout le temps, même quand j’étais au travail. J’en étais arrivée à un point où je pensais qu’on devrait baisser nos critères, puis j’ai vu cet appartement. J’ai été attirée par les grosses fenêtres parce que je voulais absolument vivre dans un lieu lumineux. Nous avons visité le soir même et the rest is history.

Q: Quel est le prix de ton loyer?

Nous payons 1,287$ par mois.

Q: Ton loyer a-t-il augmenté au fil des ans?

Oui, l’augmentation suit le minimum selon la régie.

Q: Quelle est ta pièce préférée dans ton appartement?

J’adore le salon. C’est la plus grande pièce et c’est aussi la pièce centrale. C’est ici que je fais pas mal tout.

Q: Quels sont tes meubles préférés dans ton appartement?

Tout a été pensé dans l’appartement, mais j’ai un faible pour le meuble dans la chambre parce qu’il appartenait à ma grand-mère. J’aime aussi beaucoup la chaise qui se trouve juste à côté.

Q: Qu’est-ce qui a inspiré ton décor?

Je m’inspire beaucoup de Pinterest. J’adore aussi le compte Instagram @ devolkitchens.

Q: Pourquoi avoir choisi Westmount?

Le quartier nous convenait bien étant donné que je travaille dans Pointe-Saint-Charles et que le bureau de mon chum est au centre-ville. C’est aussi un endroit très vert. Il y a plein de parcs, tout le monde à des chiens. C’était important pour moi de pouvoir me promener et c’est possible ici. Par exemple, le Marché Atwater est seulement à 10 minutes.

Q: Quelles sont tes adresses coup de coeur dans le coin?

Je me tiens beaucoup sur Notre-Dame Ouest. Vite comme ça je pense au Stem ou au BarBara.

Q: Est-ce que ton appartement a un quirk (un défaut)?

Oui! C’est un vieil appartement des années 1900 donc on a des fenêtres d’époque. On n’a pas de moustiquaires dans certaines fenêtres, ce qui n’est pas très pratique avec un chat. On n’a aussi pas de laveuses/sécheuses - la bâtisse à sa buanderie, mais ça fait cher 5$ à chaque brassée - et pas de ventilation dans la salle de bain.

Ça vous plaît? Inspirez-vous maintenant de son décor!

