8 randonnées sublimes à faire pendant la saison des couleurs au Québec

Les randonnées d’automne ont toujours quelque chose de féérique, mais certains sentiers sont encore plus beaux que les autres en raison de leurs vues panoramiques ou de leurs paysages particuliers. Voici quelques valeurs sûres pour de belles randos dans les semaines à venir!

N'oubliez pas de consulter la carte interactive des couleurs d'automne pour planifier vos sorties.

Randonnées faciles

1. Sentier de la Grande Baie, parc national d’Oka, Laurentides

SARAH BERGERON-OUELLET / Agence QMI

C’est une balade toute dorée qui vous attend sur le sentier Grande Baie, dans le populaire parc national d’Oka. Vous marcherez notamment sur une passerelle flottante directement sur le lac des Deux-Montagnes, et pourrez guetter les oiseaux migrateurs du haut d’une petite tour d’observation. Une belle promenade qui fait changement, entre marais et érablière argentée.

Longueur: 4 km

Niveau: facile (accessible aux personnes à mobilité réduite)

Chiens: non admis

Infos: www.sepaq.com/pq/oka

2. Le Button, Le Massif, Charlevoix

À la station Le Massif, les paysages ne sont pas seulement spectaculaires en hiver. Ils le sont aussi en automne, et pas rien qu’un peu! La station abrite 20 km de sentiers de randonnée pédestre, accessibles aux passants et aux clients du Club Med voisin. Plusieurs pistes surplombent le fleuve Saint-Laurent et les forêts de Petite-Rivière-Saint-François. Pour une rando menant «tout droit vers l’une des plus belles vues de Charlevoix», choisissez la boucle Le Button et son nouveau belvédère permettant de contempler l’automne à 180 degrés.

Longueur: 2 km

Niveau: facile

Chiens: admis

Infos : www.lemassif.com

Randonnées intermédiaires

3. Le sentier du Mont-Brassard, parc Lanaudière

Dans le parc régional des Sept-Chutes, ce sentier vous fera grimper à 600 mètres de haut sur le sommet du mont Brassard, en passant par des caps rocheux et des belvédères. De là-haut, vous pourrez profiter d’un tableau jaune, orange et rouge avec le lac Rémi en contrebas. Selon Tourisme Lanaudière, il s’agit d’un incontournable de la région durant l'automne.

Longueur: 8,5 km

Niveau: intermédiaire

Chiens: admis

Infos: parcsregionaux.org

4. Le Mont-Saint-Alban, parc national Forillon, Gaspésie

Envie de voir des paysages dignes des cartes postales? Rendez-vous au bout de la péninsule gaspésienne sur le mont Saint-Alban, dans le parc national Forillon. Vous y découvrirez une tour d’observation donnant sur la mer et les impressionnantes falaises du parc. Différentes boucles (ou aller-retour) s’offrent à vous pour y monter. On vous suggère le sentier au départ du Cap-Bon-Ami, pour profiter de sa belle plage de galets au passage.

Longueur: 7,8 km (boucle) ou 3,6 km (aller-retour à la tour)

Niveau: intermédiaire

Chiens: admis

Infos: parcs.canada.ca/pn-np/qc/forillon

5. Le sentier du Draveur, TERFA, Bas-Saint-Laurent

Le Canyon des Portes de l'Enfer, dans le Bas-Saint-Laurent, est connu pour sa passerelle de 99 m de long et 63 m de haut qui flotte au-dessus du vide. Le sentier du Draveur permet à la fois de se mesurer à ce pont et de descendre au creux fameux canyon des Portes de l'Enfer qu'il surplombe. Il faut pour cela emprunter les 300 marches de la Descente aux Enfers, comme le faisait autrefois les draveurs. Points de vue différents garantis.

Longueur: 5,2 km (boucle)

Difficulté: intermédiaire

Chiens: admis

Infos: terfa.ca

Randonnées difficiles

6. Le sentier de la Statue, parc national du Fjord-du-Saguenay, Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le fjord du Saguenay est dur à battre en automne, quand ses hautes falaises se drapent de mille et un coloris. Pour en profiter, on ne se trompe pas avec le sentier de Statue, qui grimpe sur le cap Trinité et mène à la statue de Notre-Dame-du-Saguenay, en surplomb du fjord. Comptez de 3 à 4h pour votre excursion... plus les moments de contemplation aux haltes panoramiques dispersées en chemin!

Longueur: 7,6 km (aller-retour)

Niveau: intermédiaire à difficile

Chiens: admis

Infos: www.sepaq.com/pq/sag

7. La piste Panoramique, parc régional du Mont-Ham, Cantons-de-l’Est

Abondamment feuillue, la région de l’Estrie est un must absolu pour la randonnée d’automne. Outre le secteur de Sutton et les parcs nationaux du Mont-Orford et du Mont-Mégantic, citons le parc régional du Mont-Ham et sa montagne du même nom. Son sommet culmine à 713 m et promet des vues dégagées à 360 degrés sur les environs. Le bien nommé sentier Panoramique vous permettra de profiter des couleurs tout en vous offrant un petit défi de montée.

Longueur: 4,2 km (aller-retour)

Niveau: intermédiaire à difficile

Chiens: admis un week-end par mois (voir l’horaire sur le site web)

Infos: montham.ca

8. Les Loups, parc national de la Jacques-Cartier, Région de Québec

Ce parc à 30 minutes de Québec en met plein la vue avec ses 100 de sentiers de randonnée, sa vallée glaciaire et sa belle grande rivière. En automne, n’hésitez pas à emprunter le sentier Les Loups pour profiter de vues multicolores sur les vallées de la Jacques-Cartier et de la Sautauriski. Cette randonnée fait partie des chouchous de la Sépaq pour l’observation des couleurs et constitue une option très populaire. Vous aurez deux choix: une version courte ou une version longue.

Longueur: 5 km (aller-retour) ou 11 km (aller-retour)

Niveau: difficile

Chiens: non admis

Infos: www.sepaq.com/pq/jac

