Vos influenceurs préférés portent la nouvelle collection de H&M inspirée de la série «Wednesday»

Avec l’Halloween qui arrive sous peu, on n’a qu’une seule envie: sortir notre côté sombre et mystérieux à la Wednesday Addams tout le mois d’octobre. Ça tombe bien, car H&M propose une collection en plein dans cette vision.

À l’approche de la saison de l’épouvante, H&M décrit son nouvel arrivage comme suit: «une nouvelle collection si fabuleuse qu’elle en est presque effrayante».

Nul besoin d’attendre à la soirée du 31 octobre pour sortir votre plus bel habit en l’honneur de la série Wednesday, car la nouvelle collection dévoilée par H&M saura assouvir votre désir d’un style vestimentaire obscur.

Signée H&M Studio, cette gamme met volants, tulle, froufrou, soie, cuir, et tissus transparents à l’honneur.

Évidemment, les coloris noir et blanc sont mis de l’avant, mais vous serez surpris de découvrir certains motifs et quelques couleurs. D’autres items brillants, avec une petite touche sexy, appellent pour leur part déjà au temps des Fêtes.

Des influenceurs d’ici ont eu la chance d’essayer cette collection très chic en prenant la pose dans un de ces ensembles iconiques pour les faire découvrir au Québec.

À travers la lentille de la talentueuse photographe Emilie Hébert, les looks mettent à l’avant-plan le travail des créateurs qui se sont amusés avec les différentes textures et matières pour concevoir des morceaux mémorables.

1. Ines Lalouad

La belle brunette a des airs de femme fatale dans cette veste en cuir style motard qui se marie parfaitement à cette jupe droite en cuir. Les boucles d’oreilles bicolores et rainurées à pinces sont la touche de plus pour un look féroce.

2. Vanessa Duchel

L’artiste comble son côté sombre en arborant ce bustier souple satiné sous cette magnifique veste en denim noire composée de pierres du Rhin. Avec ses cheveux plus foncés que jamais, le tout lui va comme un gant.

3. Camille D. Sperandio

Telle une reine, Cam DS ose dans cette robe à épaules nues avec des pierres du Rhin. Transparente et scintillante, elle est la combinaison idéale entre provocante et classe.

4. Karl Hardy

Si un vêtement pouvait avoir la texture d’un nuage, ce serait celui-ci! L’influenceur semble plus confortable que jamais dans cette veste duveteuse moelleuse.

5. Cassidy Neves

Pour couronner sa tenue foudroyante en pierres du Rhin, la fashionista opte pour cette bague du même matériau, lui conférant un «dark look» jusqu’au bout des doigts.

6. Marie Gagné

Toute de noir vêtue, Marie est dans son élément avec ce pantalon de tailleur en cuir, un accord de rêve avec cette veste sans manches à fermeture éclair. Une allure rebelle sans faute!

7. Audrey Rivet

La voilà, cette touche de couleur dans la collection! La créatrice de contenu est une véritable poupée dans ce haut à volants en tulle mauve qui s’agence à merveille à sa tête rouquine.

Cette collection de H&M est maintenant disponible en ligne et en magasin. Elle est parfaite pour vos looks automnaux!

