Le chalet en bois rond de Judith Lussier à vendre pour 329 000$ à Sainte-Adèle

En pleine forêt, dans les Laurentides, Judith Lussier et sa copine Marie-Andrée Labbé avaient réalisé le rêve que plusieurs convoitent: celui de posséder un chalet. Aujourd'hui disponible pour la vente, ce petit havre de paix pourrait devenir le vôtre!

On vous prévient, il est impossible de résister au charme de ce joli chalet en bois rond.

Courtoisie RE/MAX Bonjour

La propriété construite en 1969 est le parfait pied à terre pour les amoureux de plein air. En plus de son décor rustique et chaleureux, la propriété se trouve près du charmant village de Sainte-Adèle, de sentiers de ski de fond et de pistes cyclables.

À l’intérieur, les murs en bois rond se retrouvent dans (presque) toutes les pièces.

Courtoisie RE/MAX Bonjour

Coup de coeur pour la cheminée en pierre du salon qui n'appelle qu'à s'y installer avec un bon livre et un café.

Courtoisie RE/MAX Bonjour

On retrouve un espace ouvert avec le salon, la salle à manger et la cuisine.

Courtoisie RE/MAX Bonjour

Un total de deux chambres à coucher ainsi que deux salles de bain se trouvent dans le chalet.

Courtoisie RE/MAX Bonjour

Le chalet est idéal pour recevoir la famille et les amis puisqu'il profite d'un grand sous-sol. Des arbres matures entourent la propriété, ce qui lui confère beaucoup d’intimité!

Le joli chalet est à vendre pour 329 000$ par Bastien Carrière de RE/MAX Bonjour.

