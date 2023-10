Serge Thériault surprend ses amis de la Petite Vie avec belle attention

Partager







Samedi soir, En direct de l’univers a rendu un hommage très spécial à La petite vie, qui sera bientôt de retour pour une nouvelle saison. Et une surprise attendait les téléspectateurs.

Sur le plateau, on a retrouvé les interprètes de tous les personnages principaux, sauf bien sûr Serge Thériault (et Bernard Fortin qui était sur scène ailleurs). L’homme qui a incarné Moman souffre de problèmes de santé mentale et n’a pas été vu en public depuis de nombreuses années.

Mais à la fin de l’épisode, l’équipe de France Beaudoin a réservé une surprise très spéciale à tout le monde.

C’est qu’avant l’émission, chaque comédien avait choisi une chanson pour représenter son personnage. Évidemment, tout le monde se demandait si Moman allait avoir sa chanson. Eh oui. La gang d’En direct de l’univers a réussi à contacter Serge, et il a accepté de participer, à distance bien sûr.

Il a choisi Un amour qui ne veut pas mourir de René Martel. «Peut-être que Popa peut prendre ce message un peu personnel», a lancé France, émue, en serrant le bras de Claude Meunier, grand ami de Serge.

La pièce country a été chantée par Guylaine Tanguay, ce qui a touché énormément tous ses anciens collègues.

Ce fut une soirée inoubliable pour tous les fans de la famille Paré.

