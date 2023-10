5 choses à savoir avant de vous lancer dans l’investissement autonome à la Bourse

Partager







Vous aimeriez commencer à investir de façon autonome en Bourse, mais vous ne savez pas trop par où commencer ?

Voici quelques informations clés à connaître avant de vous lancer dans l’investissement autonome à la Bourse.

1. Des formations gratuites sont offertes en ligne

Le courtage en ligne peut être assez facile à aborder quand vous en connaissez les bases. Pour ce faire, Desjardins propose la série de capsules YouTube Compte sur moi, où vous pouvez suivre une investisseuse débutante s’initier à l’investissement autonome. Simples et claires, les vidéos vous permettent de bien comprendre les différentes étapes à suivre pour commencer à investir de façon autonome en Bourse.

La plateforme de courtage en ligne de Desjardins offre également plus de 250 événements éducatifs par année – et ils sont tous gratuits ! Conçus pour les débutants et les investisseurs actifs et expérimentés, les webinaires permettent, entre autres, de vous familiariser avec les rouages de la bourse, ses outils et son vocabulaire.

Enfin, des balados, un fil d’actualité financière exclusif aux membres qui comprend l'actualité économique, l'annonce des formations et webinaires à venir et toutes autres nouvelles pertinentes, et un service à la clientèle sont à votre disposition pour vous guider à travers le processus.

2. Vous n’avez pas besoin d’un gros montant de base

On s’imagine parfois à tort que pour se lancer en investissement de façon autonome à la Bourse, une grande mise de fonds est nécessaire. Toutefois, avec le courtage autonome en ligne, vous pouvez commencer à placer de l’argent par petits montants. Il s’agit également d’une bonne manière de vous familiariser avec les plateformes d’investissement.

3. Vous pouvez choisir d’investir dans des entreprises à votre image

L’un des principaux avantages du courtage autonome en ligne, c’est celui de pouvoir investir dans des compagnies qui partagent des valeurs semblables aux vôtres. Vous pourriez, par exemple, explorer l’investissement responsable, qui vous amène à prendre en compte les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) au moment de choisir des entreprises et la gestion des investissements. De cette façon, les entreprises en développement durable profitent d’une meilleure visibilité et sont davantage favorisées.

4. Il est possible de négocier plusieurs types de produits de placement

Les actions, ce n’est pas trop votre truc ? Pas de problème : outre les actions qu’il est possible d’acheter en Bourse, vous pouvez vous procurer des fonds négociés en bourse (FNB), des fonds communs de placement, des options, des obligations et des nouvelles émissions.

5. Une plateforme de négociation simple et moderne

Vous avez entre 18 et 30 ans ? Disnat, la plateforme de courtage en ligne de Desjardins, vous offre la possibilité de vous familiariser avec l'investissement autonome à votre rythme, sans frais d'inactivité ni de minimum d'actifs requis.

Ensuite, pour vous assurer de la meilleure performance possible de vos investissements, vous pouvez suivre leurs fluctuations en cours sur l’application mobile de votre plateforme de courtage en ligne ou encore par l'entremise des outils d’analyse de la plateforme transactionnelle.

Plongez dans l’univers de l’investissement autonome à la Bourse grâce à l’accompagnement de Desjardins et consultez les capsules Compte sur moi sur YouTube pour en apprendre davantage sur le courtage en ligne.