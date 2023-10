Des pneus increvables pour vélo inspirés des futures missions sur Mars

Partager







Un nouveau type de pneu pour bicyclette fait son apparition aux États-Unis, directement issu des recherches de l'agence spatiale américaine. Fabriqué à partir d'un alliage inédit, il se veut élastique comme le caoutchouc, mais solide comme le titane.

Les équipementiers automobiles travaillent depuis des années sur des technologies de pneus increvables ou encore connectés. Désormais, ce sont les cyclistes qui vont pouvoir bénéficier d'une technologie, en provenance des laboratoires de la NASA, leur garantissant un pneu increvable.

La société américaine Smart Tire Company reprend à son compte un système mis au point par la NASA, reposant sur un matériau superélastique appelé le NiTinol+, un alliage de nickel et de titane. Celui-ci s'avère à la fois élastique comme du caoutchouc, mais aussi très résistant et à mémoire de forme. Il fonctionne sans air et ne se dégonfle par conséquent jamais.

Cette technologie est issue des recherches de la NASA, menées dans le cadre du développement de ses rovers pour ses futures missions sur Mars. Face à un environnement hostile, cet alliage peut se dilater, se contracter, se plier à une vitesse très rapide. Mais, même en cas de déformation extrême, il retrouve dans tous les cas 100% de sa forme initiale, quel que soit le choc subi. En outre, le NiTinol+ offre une meilleure absorption des chocs et une constance unique dans les performances puisqu'il ne se dégrade absolument pas dans le temps. Il ne nécessite aucun entretien et garantit une conduite légère et souple, sur la route, la terre ou même le gravier, sans le moindre risque de crevaison.

Cette technologie aide aussi à résoudre de nombreux problèmes liés à l'exploitation des pneumatiques, puisqu'elle utilise bien moins de caoutchouc et réduit considérablement les déchets. Selon SMART Tire Company, ce sont en effet plus d'un milliard de pneus par an qui arrivent en fin de vie en raison de l'usure. Environ la moitié sont brûlés comme combustible et le reste déposé en décharge.

Le tout premier produit commercialisé sur la base de cette structure a été baptisé METL. Il existe en deux déclinaisons : une pour vélo et l'autre pour trottinette. L'objectif est clairement de conserver un seul jeu de pneus pour toute la durée de vie du véhicule.

Ces pneus seront disponibles à la commande avant la fin de l'année. En attendant, le projet fait l'objet d'une campagne de financement participatif, via la plateforme Kickstarter, à partir de 500 dollars les deux pneus, adaptés à la jante de votre choix pour les vélos de route ou de tout-terrain. La version pour trottinettes est quant à elle proposée à partir de 1500 dollars. Prochaine étape : la voiture !