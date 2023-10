Ils payent 900$ par mois pour dormir dans une minuscule cabine grande comme un lit double

Partager







De plus en plus d'employés oeuvrant dans le secteur des technologies en Californie déboursent de 500$ à 900$ par mois, non pas pour un appartement, mais pour une minuscule cabine avec un lit double. La raison: les prix des loyers sont trop chers.

Fabriqués par la startup Brownstone, les bed pods sont installés dans un dortoir situé dans un immeuble où il y a une salle de bain et une cuisine communes, ainsi que des pièces de rangement et une salle de lavage partagée.

Ces cabines ont notamment la cote chez les fondateurs de startups, qui n'ont pas les moyens de se payer un appartement en Californie, où les loyers peuvent atteindre les 4000$ par mois dans certains secteurs.

Les premières personnes à avoir loué une capsule dans une des résidences de Brownstone se seraient installées pendant l'été, a expliqué le cofondateur de l'entreprise, James Stallworth, au média SFGATE. Le prix pour louer un de ces petits espaces: 500$ (682$ canadiens) à Bakersfield, 700$ (956$ canadiens) à San Francisco et 900$ (1230$ canadiens) à Palo Alto.

BROWNSTONE SHARED HOUSING La salle à manger de la résidence partagée de Palo Alto, en Californie.

BROWNSTONE SHARED HOUSING Le salon commun de la résidence partagée de Palo Alto, en Californie.

James Stallworth et l'autre cofondatrice de Brownstone, Christina Lennox, vivent dans un cubicule de la résidence de Palo Alto.

BROWNSTONE SHARED HOUSING

Comme le souligne l'entreprise sur son site web, les cubicules sont équipés d’un éclairage individuel, de rideaux d’intimité et de ventilateurs.

«Nos lits privés vont changer le monde! Nous croyons que le logement ne devrait plus être un obstacle à la réalisation de tout son potentiel», peut-on lire sur le site.

BROWNSTONE SHARED HOUSING James Stallworth et Christina Lennox, confondateurs de Brownstone.

Les lits superposés peuvent d'ailleurs être achetés pour la somme de 3000$, soit environ 4100$ canadiens.

Un des résidents de Brownstone, Christian Lewis, adore le confort de son petit cocon. Le fondateur de la startup spécialisée en intelligence artificielle Spellcraft, qui a quitté l’Illinois pour s’installer à San Francisco, a confié à la chaine ABC7 avoir loué un pod pour pouvoir réseauter avec d’autres personnes qui essayaient de lancer leur carrière en IA à San Francisco.

Lewis a d’ailleurs partagé plusieurs images de son nouveau nid sur les réseaux sociaux.

the downstairs lounges are actually nice. pic.twitter.com/FL56gaVjb2 — Lewis (@ctjlewis) September 16, 2023

Brownstone compte bientôt ouvrir d’autres résidences dans la région de San Francisco, en raison d’une forte demande.

− Avec les informations du Insider

