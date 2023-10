Marc Messier donne ses conseils de pro à Martin St-Louis et au CH

Partager







À quelques jours seulement du début de la saison, Martin St-Louis et sa bande de Québécois de l’organisation du CH étaient de passage à Tout le monde en parle ce dimanche.

Ils ont eu droit à des conseils de la part d’un vétéran du hockey québécois.

L'entraîneur de la Sainte-Flanelle était en discussion avec Louis Morissette quand une légende s’est levée et s’est adressée à Saint-Louis et ses joueurs.

Marc Messier, connu sous le nom de Marc Gagnon dans Lance et Compte ou Bob Chicoine dans Les Boys, a proposé de partager son expérience de hockey avec l’équipe du CH.

«J’ai joué pour le National de Québec... Je sais que je parle à des gars qui jouent dans la [LNH], mais j’ai quand même cinq saisons de cinquante buts», a lancé l’acteur de 76 ans.

«Moi, j’aime beaucoup l’équipe. Il y a plein de talents dans cette équipe-là et c’est l’fun comment ça va arriver, se passer de voir tout ça».

Messier n’avait pas que de bons mots pour les joueurs. Il en a profité pour lever son chapeau à l'entraîneur du CH pour son travail depuis qu’il est officiellement arrivé en poste en juin 2022.

Marty St-Louis, Rafaël Harvey-Pinard, Mike Matheson, David Savard & Samuel Montembeault on the popular Québécois talk show Tout le monde en parle tonight pic.twitter.com/vUR9AfwXAP — /r/Habs (@HabsOnReddit) October 2, 2023

«Félicitations Martin. Je suis un fan du Canadien et tu as amené une fraîcheur et une manière de parler de la “game de hockey”. Franchement, félicitations et bonne saison les gars!»

Martin St-Louis semblait très touché de cet hommage rendu par Marc Messier.

Il a d’ailleurs mentionné qu’il était déjà un fan de l’acteur, mais qu’il l’était encore plus après ces mots.

