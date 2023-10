Marina est fâchée contre le gouvernement

Partager







Quand le Québec s’est réveillé lundi matin, il ne s’attendait pas à être accueilli par un puissant coup de gueule signé Marina Orsini.

Et pourtant.

Sur Instagram, celle qui a incarné Émilie Bordeleau n’a pas mâché ses mots à l’égard du gouvernement par rapport aux tests de dépistage de COVID.

Ceux-ci, qui étaient autrefois gratuits, coûtent aujourd’hui 44 dollars la boîte.

«Oui, suivre son jugement et le gros bon sens quand à nos symptômes...en pleine pandémie ça partait de notre code postal pour s’en procurer gratuitement. On apprend que dans les réserves il en reste beaucoup avec une date de péremption et maintenant on nous charge 44$» a écrit la femme de 56 ans.

«Si je vais à la pharmacie pour m’en procurer ça doit être parce que j’ai des doutes sur mon état de santé. Je veux être un citoyen responsable. Je ne souhaite pas contaminer mon entourage. J’ai autre chose à faire que d’aller attendre en ligne à la pharmacie sur mon heure de lunch. Pensez-vous vraiment que j’ai encore le goût de me glisser ce machin dans le fond du nez jusqu’au cerveau?...et je dois payer...44$?»

On peut comprendre sa frustration alors qu’elle veut uniquement protéger les autres d’une potentielle maladie.

Dans les commentaires, plusieurs internautes sont d’accord avec Marina que ça devrait être un service gratuit, même si la situation est meilleure que dans les dernières années.

