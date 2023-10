Quel est le salaire d’un ou une orthophoniste au Québec?

Partager







Que ce soit pour un problème de langage, de communication ou de parole, plusieurs personnes ont recours aux services d’un ou d’une orthophoniste, tôt ou tard dans leur vie. Que font exactement ces professionnels de la santé, et quel salaire gagnent-ils? On s’est penché sur la question.

Voici ce qu’il y a à savoir sur le métier d’orthophoniste au Québec en 2023.

Que font les orthophonistes?

Leur rôle varie selon le milieu de travail, mais en règle générale, les orthophonistes sont les experts de la parole, du langage, de la communication, de l’apprentissage et de la déglutition, et ce, chez les personnes de tout âge, des nouveau-nés aux personnes âgées.

Grosso modo, ils aident à développer, à restaurer ou à maintenir la capacité de communiquer, de parler, d’écrire, de lire, de comprendre, de raisonner, de calculer ou de déglutir de la personne, peut-on lire sur le site web du gouvernement du Québec.

Les orthophonistes veulent notamment optimiser l’autonomie de leurs patients, tout comme leur intégration aux niveaux social, scolaire et professionnel.

Le salaire

Le salaire moyen des orthophonistes varie selon le secteur d’emploi dans lequel ils pratiquent, que ce soit dans les réseaux de la santé et des services sociaux, de l’éducation, mais également au privé, dans les services de garde, les universités, des centres de recherches et des organismes publics et parapublics.

Évidemment, le salaire n’est pas la seule chose à prendre en considération lorsqu’on choisit un métier. Les avantages sociaux (vacances, assurances, régimes d’épargnes collectives, etc.) ou encore les horaires peuvent peser dans la balance et avoir un gros impact sur notre qualité de vie.

Voici tout de même un aperçu des salaires auquel un ou une orthophoniste peut s’attendre sur le marché du travail.

Le salaire au public — en centres de services scolaires

Les conventions collectives des centres de services scolaires (CSS) et commissions scolaires du Québec nous permettent de connaître plus précisément le salaire des professionnels qui œuvrent dans les écoles.

Depuis le 1er avril 2022, le salaire annuel d’entrée d’un orthophoniste en milieu scolaire est 50 150$, soit 27,55$ de l’heure pour une semaine de travail de 35 heures.

À l’échelon maximal, un ou une orthophoniste au sein d’un centre de services scolaire touche un salaire annuel de 92 027$, soit 50,56$ de l’heure pour une semaine de travail de 35 heures.

À noter que même si les écoles ne sont pas ouvertes à l’année, les orthophonistes qui y travaillent n’ont pas le même nombre de jours de congé que les enseignants. Ils bénéficient toutefois de quatre semaines de vacances en été, deux semaines de congé durant le temps des Fêtes, en plus du congé de la semaine de relâche.

Voici le détail des échelons:

Échelon 1: 50 150$ par année

Échelon 2: 52 068$ par année

Échelon 3: 54 040$ par année

Échelon 4: 56 159$ par année

Échelon 5: 58 332$ par année

Échelon 6: 60 542$ par année

Échelon 7: 62 880$ par année

Échelon 8: 65 272$ par année

Échelon 9: 67 792$ par année

Échelon 10: 69 710$ par année

Échelon 11: 72 376$ par année

Échelon 12: 75 189$ par année

Échelon 13: 78 056$ par année

Échelon 14: 80 686$ par année

Échelon 15: 83 389$ par année

Échelon 16: 86 165$ par année

Échelon 17: 89 069$ par année

Échelon 18: 92 027$ par année

Selon la convention collective, un orthophoniste grimpe normalement d’échelon chaque année. Un échelon équivaut donc à une année d’expérience. Il lui faudrait donc 18 ans pour atteindre un salaire annuel de 92 027$.

Le salaire au public — en établissement de santé

Au sein des établissements de santé et services sociaux, les échelons sont similaires à ceux en milieu scolaire.

Depuis le 1er avril 2022, le salaire annuel d’entrée d’un orthophoniste dans le milieu de la santé est de 27,46$ de l’heure, soit 51 410$ par année pour une semaine de travail de 35 heures, d’après les données du Secrétariat du Conseil du trésor du Québec

À l’échelon maximal, le salaire horaire atteint 50,39$ de l’heure, soit un salaire annuel de 91 710$, d’après une semaine de boulot de 35 heures.

Voici le détail des échelons:

Échelon 1: 27,46$ de l'heure (49 977,20$ par année)

Échelon 2: 28,51$ de l'heure (51 888,20$ par année)

Échelon 3: 29,59$ de l'heure (53 853,80$ par année)

Échelon 4: 30,75$ de l'heure (55 965$ par année)

Échelon 5: 31,94$ de l'heure (58 130,80$ par année)

Échelon 6: 33,15$ de l'heure (60 333$ par année)

Échelon 7: 34,43$ de l'heure (62 662,60$ par année)

Échelon 8: 35,74$ de l'heure (65 046,80$ par année)

Échelon 9: 37,12$ de l'heure (67 558,40$ par année)

Échelon 10: 38,17$ de l'heure (69 469,40$ par année)

Échelon 11: 39,63$ de l'heure (72 126,60$ par année)

Échelon 12: 41,17$ de l’heure (74 929,40$ par année)

Échelon 13: 42,74$ de l'heure (77 786,80$ par année)

Échelon 14: 44,18$ de l'heure (80 407,60$ par année)

Échelon 15: 45,66$ de l'heure (83 101,20$ par année)

Échelon 16: 47,18$ de l'heure (85 867,60$ par année)

Échelon 17: 48,77$ de l'heure (88 761,40$ par année)

Échelon 18: 50,39$ de l'heure (91 709,80$ par année)

Les échelons se grimpent un peu plus vite en début de carrière, dans un établissement de santé et de services sociaux. La plus récente convention collective de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la Santé et des Services sociaux (APTS) stipule que la durée de séjour à un échelon est normalement de six mois d’expérience professionnelle pour les échelons 1 à 8 et d’une année d’expérience professionnelle pour les échelons 9 à 18.

Le salaire au privé

Les orthophonistes qui pratiquent au privé, par exemple dans des cabinets, n’ont pas d’échelle salariale fixe et les tarifs qu’ils demandent ne sont pas réglementés par leur ordre professionnel.

Règle générale, les orthophonistes fixeront leurs honoraires selon les frais et dépenses de base encourus pour réaliser les services offerts, leur expérience et leurs compétences particulières, le temps consacré à l’exécution du service professionnel, la nature et la complexité du service et le caractère inhabituel ou exceptionnel du service rendu, nous a confirmé l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec (OOAQ).

En cabinet privé, le taux horaire chargé varie habituellement entre 100$ et 200$ pour une rencontre, qui, en moyenne, dure une heure. Certaines exceptions de frais s’appliquent, notamment, indique-t-on.

À noter que l’entièreté de ce montant ne finit pas directement dans les poches de l’orthophoniste, mais sert notamment à couvrir les dépenses de roulement de la clinique.

Toutefois, certains employeurs de cabinet privé annoncent sur des sites de recherche d’emploi un salaire horaire pouvant aller jusqu’à 100$ de l’heure, ce qui est nettement plus qu’au public.

Les études requises

Pour exercer le métier, il faut passer par les bancs universitaires. Après avoir obtenu un baccalauréat en orthophonie ou autre programme connexe, l’obtention d’un diplôme universitaire de 2e cycle en orthophonie est obligatoire pour être membre de l’OOAQ et pouvoir pratiquer en tant qu’orthophoniste.

La maitrise en orthophonie, elle, est offerte à quatre établissements universitaires, soit:

Université de Montréal (UdeM)

Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)

Université Laval (UL)

Université McGill

En tout et partout, il faut cinq années d’études à temps plein pour devenir officiellement orthophoniste.

Faut-il être membre d’un ordre?

Ce métier est une profession réglementée. Il faut donc détenir un permis d’exercice de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec (OOAQ) pour le pratiquer.

L’orthophoniste peut également, s’il le souhaite, devenir membre de l’Association québécoise des orthophonistes et audiologistes (AQOA).

