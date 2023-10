TikTok lance son propre assistant personnel virtuel

Partager







Pour encourager la création de contenus sur sa plateforme, TikTok mise sur l'intelligence artificielle. Le géant chinois a dévoilé un nouvel outil visant notamment à faciliter la production de publicités pour les marques et les influenceurs.

Après Meta, c'est au tour de TikTok de se lancer dans les assistants personnels virtuels : «TikTok Creative Assistant est un assistant virtuel alimenté par l'IA conçu pour collaborer intelligemment avec les marques et les créateurs tout au long de leur parcours créatif sur TikTok», explique la plateforme.

L'assistant intelligent a été développé pour venir en aide aux nouveaux créateurs en les aiguillant sur les meilleures pratiques à adopter pour devenir viral sur la plateforme, tout en fournissant des conseils adaptés. TikTok Creative Center servira également à analyser les campagnes publicitaires les plus inspirantes et performantes sur la plateforme. Pour les créateurs atteints du syndrome de la page blanche, l'assistant virtuel jouera le même rôle que ChatGPT en fournissant des idées et la rédaction des scripts pour réaliser une vidéo TikTok.

Baptisé TikTok Creative Center, l'outil rassemble au même endroit toutes les fonctionnalités déjà existantes permettant de simplifier la création de contenus pour les utilisateurs. Le géant chinois avait déployé son générateur de script en juin dernier, tandis que sa plateforme consacrée à l'analyse des publicités est disponible depuis 2021. En centralisant ces outils, l'objectif de TikTok est clair : faciliter la vie des créateurs et des marques pour favoriser la multiplication des contenus en ligne.

L’outil est désormais accessible, mais uniquement aux utilisateurs ayant un compte professionnel via TikTok for Business.

Les grandes marques pourraient profiter de cet assistant virtuel, version TikTok, pour adapter leur campagne publicitaire aux consommateurs de la plateforme. Avec sa force de frappe, le géant chinois est même devenu le moteur de recherche préféré des jeunes Z, et leur réseau social préféré pour suivre les influenceurs.