Un nouveau spa s’invite en plein coeur de Montréal et ça vaut le détour

Alerte à la détente!

Un nouveau spa vient tout juste d’ouvrir ses portes en plein cœur du Plateau-Mont-Royal, et les Montréalais ont de quoi se réjouir.

Spa Carré Saint-Louis

Profitant d’un espace creusé sous terre, loin du brouhaha ambiant, le Spa Carré Saint-Louis a tout pour devenir le nouveau repaire des adeptes de thermothérapie.

Spa Carré Saint-Louis

On y pénètre comme on entrerait dans une voûte, et on se laisse rapidement happer par le calme des lieux.

Dans ce lieu souterrain où les arches côtoient un décor oriental, on découvre une piscine-spa de type jacuzzi, un bain vapeur à l’eucalyptus, un sauna sec, un bain froid et un espace détente.

Spa Carré Saint-Louis

Ainsi, les visiteurs peuvent prendre part à l’expérience complète de thermothérapie pour un état de relaxation profond assuré. Des salles de massage sont également aménagées au rez-de-chaussée pour celles et ceux qui souhaiteraient prolonger l’expérience.

Spa Carré Saint-Louis

Situé à un jet de pierre du parc portant le même nom, le Spa Carré Saint-Louis se jouxte à l'Auberge déjà existante. Les visiteurs peuvent donc également profiter de la magnifique terrasse sur le toit de l'hôtel. Celle-ci surplombe l’espace vert et jouit d’une surprenante tranquillité, telle une oasis perchée.

Spa Carré Saint-Louis

C’est la famille Sandhu, reconnue pour leurs fameux restaurants India Rosa, Sandhu et Bistro Guru, qui se trouvent derrière le projet. Côté architecture, on doit le design des lieux à la firme MU Architecture

Spa Carré Saint-Louis

Les citadins purs et durs seront ravis de pouvoir se la couler douce pas plus loin qu’à un jet de pierre de la station Sherbrooke. Bien qu’on ne dise jamais non à un bon «road trip», il faut dire qu’il est fort agréable d’avoir accès à un véritable havre de paix en plein cœur de la ville.

3470, rue Saint-Denis

Circuit d’eaux (3h): 59 $

Massage de 60 minutes: 99 $

Massage de 90 minutes: 139 $

Massage de 120 minutes: 174 $

