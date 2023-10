4 amis montréalais achètent (et rénovent) une maison ancestrale abandonnée au bord du fleuve

Partager







Hugo Lafrenière, Olivia Raymond et leurs deux amis n’avaient pas l’argent pour acheter une première propriété chacun de leur côté. C’est pourquoi le quatuor a décidé de se lancer dans un projet «un peu fou»: acheter ensemble une maison ancestrale abandonnée. Plus d'un an après l'achat, ils partagent avec nous les secrets de leur réussite.

Comme plusieurs jeunes adultes, les Montréalais n’envisageaient pas sérieusement de devenir propriétaires à court terme. Hugo Lafrenière avait un petit peu d’argent à investir, mais son rêve d’une maison au bord de l’eau était au-dessus de ses moyens.

Olivia Raymond et son amie Juliette se plaisaient de leur côté à s’imaginer vivre dans une maison qui leur appartenait. Avec leurs maigres salaires, cet objectif paraissait toutefois inatteignable, du moins dans un avenir rapproché.

Mais au printemps 2022, une opportunité vient précipiter leur plan.

Hugo Lafrenière, qui rêvassait lui aussi à l’achat d’une propriété avec un ami commun, leur annonce que son père a déniché quelque chose d'intéressant: une maison ancestrale et un immense terrain en vente à moins de 200 000$ dollars. La propriété est située dans un grand champ de Saint-Pierre-les-Becquets, en bordure du fleuve Saint-Laurent.

Photo courtoisie

«Quand on a vu la maison, elle n’était pas cute, mais elle avait du cachet et beaucoup de potentiel. Elle nous a tapé dans l’œil quand même. En plus, c’est sur le bord du fleuve et le prix était accessible, ce qui est très rare», raconte Hugo.

Le piteux état de la maison centenaire, abandonnée depuis cinq ans et jugée inhabitable, refroidit cependant les banques. Le groupe peine à obtenir le capital nécessaire à la réalisation de son projet. Jusqu’à ce que Desjardins accepte de les aider, à condition d'établir avec eux un plan de rénovations détaillé permettant de faire augmenter la valeur de la maison.

Photo courtoisie

Un projet osé, mais réalisable

Rénover une maison centenaire n’est jamais une mince affaire. Le défi est cependant encore plus imposant pour de jeunes adultes inexpérimentés aux horaires variables qui vivent à plus de deux heures de route de leur nouvelle résidence.

Courtoisie Hugo Lafrenière et son amie Juliette pendant les rénovations.

Hugo et son père passent plusieurs mois à temps plein à travailler sur la maison. Le reste du groupe met la main à la pâte les fins de semaine, du printemps à l’automne 2022.

Ils apprennent «sur le tas». L’équipe redivise les pièces, arrache les planchers, crée de nouvelles fenêtres, installe des portes-patio, électrifie l’étage supérieur et décape complètement les murs intérieurs de la maison.

«On voulait revenir à la structure originelle. C’était vraiment l’étape la plus intense, parce qu’on arrivait là avec un scaphandre sur la tête et on enlevait les nombreuses couches de peinture qui s’étaient accumulées au fil des ans avec une machine à jet de sable. Il y avait du sable partout», se rappelle Olivia Raymond.

Photo courtoisie

L’endroit est un chantier pendant plusieurs mois. Mais le jeu en a valu la chandelle. Aujourd’hui, environ un an et demi plus tard, les travaux tirent à leurs fins. Le groupe récolte enfin les fruits de son travail.

«On peut commencer à se projeter dans les choses plus amusantes, comme la décoration, l’aménagement paysagé», s’enthousiasme Olivia.

Photo courtoisie

Photo courtoisie

L’importance de tout planifier

Un projet d’une telle ampleur a de quoi mettre même les meilleures amitiés à l’épreuve. Les parents et les proches des jeunes Montréalais les ont d’ailleurs souvent prévenus «de ne pas faire ça», parce qu’ils allaient finir par «se pogner».

Olivia craignait pour sa part d'avoir de la difficulté à concilier les études, le travail et la nouvelle maison.

Pour éviter d’angoisser avec l’avenir, le groupe a donc fait appel à un notaire. L’objectif était d’élaborer un contrat qui éviterait au quatuor d’être «pris à la gorge financièrement», explique Hugo Lafrenière.

«Notre arrangement est quand même sévère. Si quelqu’un veut vendre, le groupe a une période prévue de six mois pour racheter sa part. Si les autres ne peuvent pas se le permettre, ils doivent trouver quelqu’un d’autre. Si ça ne fonctionne pas, on est obligé de vendre. C’est ça le deal», détaille-t-il.

«Si quelqu’un débarque du projet et que la maison est vendue dans les cinq années suivantes, les profits sont distribués à parts égales. Nous avons tous mis le même montant d’argent dans le projet», poursuit le nouveau copropriétaire.

Photo courtoisie

Une fois ces règles établies, il ne leur restait qu’à se lancer. Et Olivia, comme les trois autres membres du groupe, ne regrette en rien l'achat de la maison. Bien au contraire.

«La maison parfaite n’existe pas nécessairement et les conditions parfaites non plus. Tu peux toujours douter de tout et quand on attend trop, on peut perdre espoir. On aurait peut-être eu des envies différentes, de nouveaux doutes, des raisons valables de ne pas acheter si on avait attendu. Au final, on est reconnaissant les uns envers les autres et on est fier d’avoir plongé là-dedans ensemble», conclut-elle.