6 grands mystères des océans qui n’ont pas encore été résolus

La Terre est un monde d'eau dont la connaissance s’arrête au niveau des vagues. Jusqu'à 80% des océans sont inexplorés bien qu’ils représentent 71% de la surface de la planète. Plusieurs mystères des profondeurs marines demeurent ainsi irrésolus.

Les surfaces de la Lune et de Mars sont mieux cartographiées que celles des océans. Il n’est pas étonnant donc qu’autant de mythes et légendes entourant le monde sous-marin aient percé la culture populaire.

AFP

Au Québec, il n’y a qu’à penser au monstre du lac Memphrémagog, surnommé Memphré, ou celui du lac Pohénégamook qui répond au nom de Ponik.

Dans le balado Unexplainable, le média Vox s’est entretenu avec des scientifiques qui se sont aventurés «vers les confins» de l’océan, pour citer une populaire série québécoise, aussi profondément qu'il est possible de le faire pour l’être humain.

Ils y ont rencontré des calmars géants, mené des enquêtes médico-légales sur la mort mystérieuse de mammifères marins et visité des villes de pieuvres.

Voici six grands mystères océaniques répertoriés par le média américain.

1. D'où vient l'eau sur Terre?

Les scientifiques comprennent encore mal comment l'eau en est venue à recouvrir les deux tiers de la surface de la planète.

Le problème est simple, selon Vox. Lors de sa formation, la Terre était extrêmement chaude. Toute l'eau qui était alors présente aurait dû bouillir.

«Comment se fait-il qu'autant de liquide se condense à la surface d'une planète qui devrait être très, très chaude?» questionne dans Unexplainable la planétologue de l'université de Glasgow, en Écosse, Lydia Hallis.

Les scientifiques envisagent quelques options plausibles. A-t-elle été transportée par des comètes qui se sont écrasées sur la Terre? L'eau était-elle, d'une manière ou d'une autre, profondément enfouie dans la Terre primitive?

Ces possibilités pourraient aider les scientifiques à comprendre pourquoi il y a de la vie sur Terre. Parce que sans l'arrivée de l'eau, la vie telle qu’on la connait n'existerait pas.

2. Où se cache la pollution plastique dans les océans?

Chaque année, plus de 8 millions de tonnes de plastique sont jetées dans les océans. Les scientifiques n'ont toutefois pas encore fini d'étudier tous les racoins dans lesquels s’accumule cette pollution.

«99% du plastique est manquant», explique l'océanographe Erik van Sebille dans l'émission Unexplainable.

AFP

«Nous avons du plastique sombre, dit-il. Tout comme les astronomes ont la matière noire et l'énergie noire, nous, océanographes, n'avons aucune idée de l'endroit où se trouve la plus grande partie du plastique dans nos océans. Nous l'avons perdu.»

3. Qu’est-ce qui déclenche les vagues scélérates?

Les vagues scélérates sont des vagues gigantesques qui se forment de manière spontanée.

À la surface de l'océan, elles semblent sortir de nulle part. Ces murs d'eau sont au moins deux fois plus grands que les plus grosses vagues qui les entourent, et atteignent parfois plus de 30 mètres. Contrairement aux tsunamis, elles ne sont pas déclenchées par un événement évident comme un tremblement de terre.

Pendant longtemps, elles ont été considérées comme un mythe «commode» par les scientifiques pour expliquer les disparitions mystérieuses de nombreux navires.

Mais tout cela a changé en 1995, lorsqu'une vague scélérate a été enregistrée pour la première fois.

Leur observation reste rare, mais les différents outils qui enregistrent les ondes maritimes ont permis de supposer qu’elles seraient provoquées par la conjonction entre les courants, le vent et la houle, sans plus d’explications.

Les scientifiques tentent de les comprendre depuis. Comment ces murs d’eau se forment-ils? Qu'est-ce qui leur permet d'atteindre une telle hauteur?

4. Pourquoi les baleines s'échouent-elles sur les plages?

Chaque année, des milliers de mammifères marins, comme les baleines, se retrouvent coincés sur les plages ou dans les eaux peu profondes proches du rivage. Ils sont de plus en plus nombreux à s’échouer sur les côtes.

Ce phénomène touche les individus blessés, malades, mais aussi en bonne santé.

GEOFF LISTER/QMI AGENCY

Des groupes entiers de mammifères marins se retrouvent parfois prisonniers du sable.

En septembre 2022, quelque 230 dauphins-pilotes ont, par exemple, été retrouvés sur la côte ouest de la Tasmanie, en Australie. En 2015, ce sont 300 rorquals boréals qui s’étaient échoués en Patagonie chilienne.

Ces échouages massifs répertoriés partout sur la planète démontrent qu’il s’agit d’un phénomène mondial. La topographie des côtes et l’amplitude des marées transforment certaines régions en véritables pièges pour les mammifères marins. D’autres, malades ou blessés, dérivent et finissent échoués sur la plage.

La pêche, la pollution et les collisions avec les navires, qui sont responsables de la plupart des blessures et des morts subséquentes, entraînent également des échouages.

Malgré cette information, il est encore difficile de savoir pourquoi les animaux finissent coincés sur la plage, mais surtout, quel rôle joue l’humain dans le phénomène.

Et ces échouages sont si mystérieux que la chercheuse Darlene Ketten de la Woods Hole Oceanographic Institution, à Cape Cod, dans le Massachusetts, se spécialise dans les enquêtes médico-légales sur la mort des baleines.

5. Un humain peut-il vraiment devenir ami avec une pieuvre?

En 2020, le documentaire oscarisé My Octopus Teacher a soulevé une question qui demeure sans réponse: une relation bienveillante peut-elle s'établir entre des humains et une créature marine comme la pieuvre?

Il est impossible de savoir si l’amitié décrite dans le documentaire était véritable du point de vue de la pieuvre. La vie intérieure des animaux ne sera probablement jamais entièrement comprise.

«C'est comme le voyage interstellaire», a déclaré l'écrivain scientifique Ferris Jabr dans le balado Unexplainable. «C'est ce qui se rapproche le plus d'un contact avec un extraterrestre.»

AFP

6. Seuls 20% des fonds marins ont été cartographiés: mais qu'y a-t-il là-dessous?

À l'heure actuelle, seuls 20% des fonds marins ont été cartographiés, ce qui en fait un endroit plus mystérieux que la surface de la Lune ou de Mars.

Plus de personnes ont participé aux missions Apollo sur la Lune qu'à celle visant à explorer Challenger Deep, soit le point le plus profond jamais mesuré dans les océans, à 11 034 mètres sous le niveau de la mer.

Chaque fois que les explorateurs descendent au fond de l'eau, ils sont ainsi susceptibles de voir des choses qu'aucun humain n'a observées auparavant.