Cinq premières opérations à faire avec son nouvel ordinateur

Souvent, une fois le nouvel ordinateur déballé, branché à la prise d’alimentation et connecté au fournisseur d’accès Internet, c’est d’aller tester les capacités, d’ouvrir ses jeux vidéo et de s’amuser avec son nouveau jouet.

Au lieu de tout cela, voici cinq importantes opérations à effectuer pour éviter d’éventuels problèmes — comme une infestation de logiciels malveillants. Pourquoi ? Parce que si votre ordinateur est tout neuf, son système d’exploitation et ses programmes de sécurité sont déjà dépassés.

Faire les mises à jour de Windows

Donc, première opération, mettre à jour le programme antivirus Sécurité Windows. Pour personnaliser la façon dont votre appareil est protégé avec ces fonctionnalités, sélectionnez Démarrer > Paramètres > Mise à jour et sécurité > Sécurité Windows.

Vous mettrez à jour les « définitions », c'est-à-dire les instructions qui permettent au programme d'identifier et de supprimer les nouveaux virus, chevaux de Troie, vers, etc.

Même logique pour le système Windows lui-même. Sélectionnez le bouton Démarrer > Paramètres > Mise à jour et sécurité > Windows Update.

Microsoft

Mettre à jour les pilotes

Windows Update peut également installer pour vous des mises à jour de pilotes, qui sont nécessaires au bon fonctionnement de votre matériel. Cependant, Microsoft ne fournit que des pilotes de base pour certains matériels, et n'installera pas de pilote pour certaines souris de jeu, certains microphones USB et d'autres périphériques que vous pourriez brancher sur votre nouvel ordinateur, tels qu'une caméra web, une tablette de dessin, etc.

Heureusement, il existe plusieurs options lorsqu'il s'agit d'utiliser un outil gratuit de mise à jour de pilotes, c'est-à-dire un programme qui peut vérifier si des pilotes sont manquants ou obsolètes et, souvent, les télécharger et les installer pour vous, parfois même automatiquement. Deux exemples :

Driver Booster

Snappy Driver

Gardez l'un de ces programmes sur votre ordinateur pour être sûr d'avoir toujours un accès rapide à ces mises à jour.

Installer un programme de récupération de fichiers

Pourquoi installer un programme de récupération de fichiers supprimés accidentellement si vous n'avez pas encore utilisé votre ordinateur, et encore moins perdu quelque chose ?

Le grand piège des programmes de récupération de fichiers est qu'il est préférable d'en installer un avant d'en avoir réellement besoin. En effet, si vous attendez que le fichier ait été supprimé pour installer le programme, vous risquez d'écraser l'espace du disque dur où se trouve votre fichier supprimé, ce qui vous empêchera de l'effacer. Ce n'est pas un risque que vous voulez prendre. Deux exemples :

Recuva

EaseUS Data Recovery Wizard

Adhérer à un service de sauvegarde en ligne

La sauvegarde automatique en ligne demeure la solution à long terme la plus efficace et la plus rentable pour protéger vos dossiers. Et les services les mieux notés sont souvent les moins chers. Deux exemples :

Backblaze

Carbonite

Autre option, votre propre système de sauvegarde local si vous en avez un.

Désinstaller des programmes superflus

Windows est livré avec plusieurs logiciels, dont certains vous seront inutiles, en plus d’occuper de l’espace disque inutilement et de monopoliser de la puissance du processeur qui servirait à d’autres fins.

Rendez-vous dans le Panneau de configuration, selon votre version de Windows, et désinstallez ces programmes manuellement.

Autre option, utiliser un programme de désinstallation spécialement conçu à cet effet. Deux exemples :

IObit Uninstaller

Geek Uninstaller